Un hombre mata a tiros a una mujer en Zaragoza
Un hombre ha matado a tiros a una mujer este sábado en Zaragoza, , según han informado fuentes de la Delegación del Gobierno español en Aragón.
El suceso ha ocurrido en torno a las 09:23 horas en la calle Cardenal Cisneros, en el barrio de Las Fuentes de Zaragoza.
Aún no han trascendido las circunstancias del suceso, y la relación entre el hombre, que después se ha suicidado, y la mujer.
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