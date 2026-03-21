VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
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Un hombre mata a tiros a una mujer en Zaragoza

Aún no han trascendido las circunstancias del suceso, y la relación entre el hombre y la mujer.
Euskaraz irakurri: Gizon batek emakume bat hil du tiroz Zaragozan
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Agencias | EITB

Última actualización

Un hombre ha matado a tiros a una mujer este sábado en Zaragoza, , según han informado fuentes de la Delegación del Gobierno español en Aragón.

El suceso ha ocurrido en torno a las 09:23 horas en la calle Cardenal Cisneros, en el barrio de Las Fuentes de Zaragoza.

Aún no han trascendido las circunstancias del suceso, y la relación entre el hombre, que después se ha suicidado, y la mujer.

Violencia machista Aragón Sociedad

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