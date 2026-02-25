HERIOTZA
Antonio Tejero hil da, O23ko estatu kolpe saiakeran protagonista izan zen teniente koronela

Estatu kolpe saiakeraren dokumentu desklasifikatuak argitarau diren egunean ezagutu da Tejeroren heriotza.  Saiakera harengatik 30 urteko kartzela zigorra ezarri zioten, baina erdia bete zuen. 

EITB

Antonio Tejero Guardia Zibileko koronel ohia hil da asteazken honetan, 93 urte zituela, O23ko estatu kolpe saiakeraren protagonista izan zena, bere familia ordezkatzen duen abokatu bulegoak EFE albiste agentziari baieztatu dionez.

Tejeroren heriotza O23aren 45. urteurrenaren ondoren gertatu da, eta Gobernuak 1981eko otsailaren 23ko estatu-kolpearekin lotutako dokumentuak desklasifikatu dituen egun berean.

Tejero 1932ko apirilaren 30ean jaio zen Alhaurin el Granden (Malaga), eta 1981ean Guardia Zibileko teniente koronela zen. 1951n sartu zen bertan, handik kanporatu zuten arte, O23ko estatu-kolpearen protagonista izan ondoren.

Matxinada militarragatik 30 urteko kartzela-zigorra ezarri zioten, baina zigorraren erdia baino ez zuen bete eta 1996an aske utzi zuten. Huts egindako kolpearen aurpegi ezagunena izateaz gain, ezaguna da "¡Quieto todo el mundo!” (Geldi denok!) esaldiagatik. Hitz horiekin eten zuen Diputatuen Kongresuan Leopoldo Calvo-Sotelo Gobernuko presidente izendatzeko bozketa, Adolfo Suarezek dimisioa eman zuenaren ondorengoa izango zena.

O23a baino lehen, Tejerok 'Galaxia Operazioa' izenekoan parte hartu zuen, 1978an militar talde batek Moncloa Jauregian egindako bilera batean Gobernua erasotzeko sortutako saiakera kolpista batean, erregea Mexikora bidaia ofizialean Espainiatik kanpo zegoela aprobetxatuz.

Konplota exekutatu aurretik desegin zuten, eta teniente koronela epaitu eta zazpi hilabeteko kartzela-zigorra ezarri zioten. Horrek ez zion eragotzi bere karrera Institutu Armatuan jarraitzea 1981eko otsailaren 23ko estatu-kolpea eman arte.

