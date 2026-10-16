Será noticia: último día para presentar coaliciones para el 29N, menopausia precoz y manifestación por la vivienda

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este jueves, 15 de octubre de 2026:

- Elecciones generales: últimos días para presentar coaliciones: Las izquierdas españolas volverán a esperar hasta el final para decir cómo se presentan a las elecciones generales. El plazo termina a medianoche y Podemos se erige en el principal obstáculo para una candidatura unitaria. Ione Belarra plantea la unión solo con Izquierda Unida y fuera de las principales circunscripciones. Pero la idea de Belarra ya ha contado con el NO rotundo del coordinador general de Izquierda Unida, Antonio Maíllo.

- ¿Cómo afecta la menopausia precoz al cuerpo y a la mente de las mujeres? El fin de la menstruación y la llegada de la menopausia a una edad temprana condiciona la salud física y mental de las mujeres, que pierden el efecto protector de los estrógenos. La ciencia distingue entre la menopausia precoz (aquella que se produce antes de los 40 años) y la temprana (aquella que irrumpe entre los 40 y los 45 años). Virginia Canales Arrasate, ginecóloga en el Hospital de Urduliz de la OSI de Uribe (Bizkaia), nos acerca las señales de alerta y el abordaje clínico de esta menopausia patológica.

- Manifestación por la vivienda: El colectivo de la acampada por una vivienda digna ha convocado una manifestación este viernes a las 17:30 horas en Bilbao, con salida desde el Ayuntamiento, para reivindicar el derecho a una vivienda digna. Tras la movilización, sus integrantes comenzarán a desmontar la acampada instalada en la plaza del Arriaga.