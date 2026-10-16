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Será noticia: último día para presentar coaliciones para el 29N, menopausia precoz y manifestación por la vivienda

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
GRAFCAV288. BILBAO, 04/10/2026.-La acampada por una vivienda digna sufrieron la pasada noche las lluvias en la capital vizcaína , tras sufrir un total de 150 incidencias por la intensa lluvia en Bizkaia, con numerosas inundaciones y balsas de agua en las carreteras.La alerta naranja da paso a un aviso amarillo que ha finalizado a las 06:00 este domingo.EFE/Luis Tejido
Acampada por la vivienda en Bilbao. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Albiste izango dira: azaroaren 29rako koalizioak aurkezteko azken eguna, menopausia goiztiarra eta etxebizitzaren aldeko manifestazioa

EITB

Última actualización

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este jueves, 15 de octubre de 2026:

- Elecciones generales: últimos días para presentar coaliciones: Las izquierdas españolas volverán a esperar hasta el final para decir cómo se presentan a las elecciones generales. El plazo termina a medianoche y Podemos se erige en el principal obstáculo para una candidatura unitaria. Ione Belarra plantea la unión solo con Izquierda Unida y fuera de las principales circunscripciones. Pero la idea de Belarra ya ha contado con el NO rotundo del coordinador general de Izquierda Unida, Antonio Maíllo. 

- ¿Cómo afecta la menopausia precoz al cuerpo y a la mente de las mujeres? El fin de la menstruación y la llegada de la menopausia a una edad temprana condiciona la salud física y mental de las mujeres, que pierden el efecto protector de los estrógenos. La ciencia distingue entre la menopausia precoz (aquella que se produce antes de los 40 años) y la temprana (aquella que irrumpe entre los 40 y los 45 años). Virginia Canales Arrasate, ginecóloga en el Hospital de Urduliz de la OSI de Uribe (Bizkaia), nos acerca las señales de alerta y el abordaje clínico de esta menopausia patológica.

- Manifestación por la vivienda: El colectivo de la acampada por una vivienda digna ha convocado una manifestación este viernes a las 17:30 horas en Bilbao, con salida desde el Ayuntamiento, para reivindicar el derecho a una vivienda digna. Tras la movilización, sus integrantes comenzarán a desmontar la acampada instalada en la plaza del Arriaga.

Vivienda Elecciones Generales Osakidetza Política

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