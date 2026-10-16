Albiste izango dira: azaroaren 29rako koalizioak aurkezteko azken eguna, menopausia goiztiarra eta etxebizitzaren aldeko manifestazioa
Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko urriaren 16an, hedabideetako lerroburu nagusiak:
- Hauteskunde orokorrak: azken egunak koalizioak aurkezteko: Espainiako ezkertiarrek amaierara arte itxarongo dute berriro hauteskunde orokorretara nola aurkeztuko diren esateko. Epea gauerdian amaitzen da, eta Podemos da hautagaitza bateraturako oztopo nagusia. Ione Belarrak Izquierda Unidarekin bakarrik batzea planteatzen du, eta barruti nagusietatik kanpo. Baina Belarraren ideiak Antonio Maillo Izquierda Unidako koordinatzaile nagusiaren ezezko biribila izan du dagoeneko.
- Nola eragiten dio menopausia goiztiarrak emakumeen gorputzari eta buruari? Hilerokoaren amaierak eta menopausia goiz iristeak emakumearen osasun fisikoa eta mentala baldintzatu egiten ditu, estrogenoen babes-efektua galtzearen ondorioz. Menopausia goiztiarra (40-45 urterekin) eta menopausia oso goiztiarra (40 urte bete aurretik) bereizten ditu egun zientziak. Virginia Canales Arrasate Uribeko ESIko Urdulizko Ospitaleko ginekologoak jakin beharreko guztia azaldu digu.
- Etxebizitzaren aldeko manifestazioa: Etxebizitza duinaren aldeko akanpadako taldeak manifestazioa deitu du ostiral honetarako, 17:30ean, Bilbon, Udaletxearen aurretik abiatuta. Etxebizitza duina izateko eskubidea aldarrikatuko dute, eta manifestazioaren ostean Arriaga plazan jarritako akanpada desmuntatzen hasiko dira.