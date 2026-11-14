La movilidad, el coste de la vida, la industria y la economía centran los discursos de este sábado
Etxebarrieta: "Hoy volveremos a hacerlo"
Etxebarrieta (EH Bildu): "La ejemplar movilización del miércoles en defensa del derecho a la vivienda demostró claramente, una vez más, la capacidad y la dignidad de este pueblo. Y hoy volveremos a hacerlo».
EH Bildu: "El de hoy será un día histórico"
En declaraciones horas antes de la manifestación que recorrerá Bilbao esta tarde, la candidata de EH Bildu al Congreso por Gipuzkoa, Oihana Etxebarrieta, ha dicho que el de hoy será "un día histórico". "Miles de vascas y vascos nos reuniremos en Bilbo en defensa de nuestro pueblo, de su gente y de su futuro". La manifestación empezará a las 17:00 en La Casilla de Bilbao.
Vaquero: "Euskadi sigue esperando"
En este acto, Vaquero ha lamentado que "cambian los gobiernos en Madrid, cambian los ministros, pero Euskadi sigue esperando", porque "da igual quien gobierne Madrid, los compromisos con las infraestructuras ferroviarias de Euskadi se eternizan y las inversiones nunca llegan con la determinación necesaria".
El PNV exige "más autogobierno ferroviario"
El acto del PNV en Tolosa se ha centrado en el “abandono del Estado a Euskadi” en materia ferroviaria. La cabeza de lista de los jeltzales al Congreso por Gipuzkoa, Maribel Vaquero, ha exigido “más autogobierno ferroviario, más allá de las competencias recientemente transferidas”.
El coste de la vida, eje del discurso de Frente Amplio
El candidato de Frente Amplio al Congreso por Bizkaia Lander Martínez centrará su discurso de esta mañana en el coste de la vida. Hablará también en Barakaldo, a las 11:30 horas.
El PP vasco, en Barakaldo
Los populares vascos han elegido Barakaldo para su acto del sábado. Allí, recibirán el arrope del portavoz nacional del PP, Borja Sémper. Participarán también Javier de Andrés, presidente del PP vasco, y Amaya Fernández, presidenta de la formación en Bizkaia. El acto tendrá lugar en el Centro Cívico Clara Campoamor, a las 11:30 horas.
Acto político de EH Bildu, en Bilbao
EH Bildu ha convocado esta tarde su manifestación anual en Bilbao. La coalición busca convertir esta convocatoria en una gran movilización electoral. La manifestación concluirá con un acto político en el que intervendrá su secretario general, Arnaldo Otegi. La marcha partirá a las 17:00 horas, desde La Casilla.
Movilidad y Transporte, ejes del acto del PNV
El PNV se desplaza a Tolosa. Allí, su candidata Maribel Vaquero, centrará su discurso de la mañana en políticas de Movilidad y Transporte. El acto tendrá lugar a las 11:00 horas.
El alcalde de Barcelona, en el acto del PSE-EE
El acto que celebrarán los y las candidatas del PSE-EE en Miramon contará con una visita destacada. La del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que participará en el mitin programado para las 11:30 horas.
Estos son los principales actos de campaña de hoy
El PSE-EE visitará el Parque Tecnológico de Miramón, en Donostia, a las 11:30 horas. El PNV, por su parte, celebrará su acto principal de la mañana en Tolosa. EH Bildu centrará su actividad en la manifestación convocada esta tarde en Bilbao. El PP vasco se desplazará a Barakaldo para el acto central de este sábado. Y Frente Amplio, por su parte, ha elegido Barakaldo para su mitin central de hoy (11:30 horas).
La campaña entra en fin de semana
Tras el arranque de campaña de este viernes, los y las candidatas de PSE-EE, PNV, EH Bildu, PP y Sumar recorrerán hoy también nuestra geografía para seguir desgranando sus programas electorales.