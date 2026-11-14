Mugikortasuna, industria, ekonomia eta bizitzaren kostua, kanpainako gai nagusiak gaurkoan
Etxebarrieta: "Gaur, berriz egingo dugu"
Etxebarrieta (EH Bildu): "Asteazkeneko etxebizitza eskubidearen aldeko mobilizazio eredugarriak argi erakutsi zuen, beste behin, herri honen gaitasun eta duintasuna. Eta gaur berriro egingo dugu".
EH Bildu: "Gaurkoa egun historikoa izango da"
Arratsaldeko manifestazioa hasi aurretik, Oihana Etxebarria EH Bilduko Gipuzkoako hautagaiak adierazpenak egin ditu. Bere hitzetan, gaurkoa "egun historikoa" izango da. "Milaka euskal herritarrek Bilbon egingo dugu bat gure herriaren, bere jendearen eta etorkizunaren alde", adierazi du.
"Euskadik zain jarraitzen du", salatu du Vaquerok
Ekitaldi honetan, Vaquerok hau salatu du: “Gobernuak aldatzen dira, ministroak aldatzen dira, baita promesak ere, baina Euskadik zain jarraitzen du. Berdin dio Madrilen nor dagoen gobernuan: gure herriko trenbide azpiegiturez ari garenean, konpromisoak amaigabe luzatzen dira, eta inbertsioak ez dira inoiz behar besteko irmotasunez iristen. Ez da kasualitatea. Euskadiren beharrak bigarren mailan utzi dituen hamarkadetako trenbide politika zentralistaren ondorioa da”, gaineratu du Gipuzkoako hautagaiak.
Trenbide azpiegiturei dagokienez, autogobernu gehiago eskatu du EAJk
EAJk salatu du Estatuak hamarkadetan abandonatuta utzi duela Euskadi trenbide azpiegiturei dagokienez. Maribel Vaquero Gipuzkoako Kongresurako hautagaiak inbertsio falta, bete gabeko konpromisoak eta urteetan pilatutako atzerapenak kritikatu ditu, eta Espainiako gobernuek bata bestearen atzetik izan duten jarrerari egotzi dio egoera horren erantzukizuna.
Bizitzaren kostuaz arituko da Fronte Zabala
Lander Martinez Kongresurako Fronte Zabalaren Bizkaiko hautagaiak bizitzaren kostua izango du hizpide gaur goizeko hitzaldian. Barakaldon ere hitz egingo du, 11:30ean.
PPk Barakaldo aukeratu du
Euskadiko Alderdi Popularrak Barakaldon egingo du goizeko mitina. Bertan, Borja Semper PPko ordezkaria arituko da, Javier de Andres Euskadiko PPko presidentearekin batera. Amaya Fernandez Bizkaiko popularren presidenteak ere hitza hartu du. 11:30etan hasiko da ekitaldia.
EH Bilduren ekitaldi politikoa, Bilbon
EH Bilduk urteroko manifestazioa deitu du gaur arratsalderako Bilbon. Koalizioak manifestazio hau hauteskunde mobilizazio handi batean bihurtu nahi du. Manifestazioaren amaieran, ekitaldi politikoa egingo dute, eta bertan Arnaldo Otegi idazkari nagusiak hitz egingo du. Manifestazioa 17:00etan hasiko da, Bilboko Casillatik abiatuta.
Garraioa eta Mugikortasuna, EAJren mitineko ardatz nagusiak
EAJk Tolosan egingo du goizeko ekitaldi nagusia. Han, Maribel Vaquero hautagaiak Mugikortasuna eta Garraioa izango du hizpide. Ekitaldia 11:45ean hasiko da.
Bartzelonako alkatea, PSE-EEren ekitaldian
Sozialistek Miramonen egingo duten ekitaldian, Bartzelonako alkatea, Jaume Collboni, arituko da. Mitina 11:30etan hasiko da.
Hauek dira larunbat honetako kanpaina ekitaldi nagusiak
PSE-EEk Miramongo Parke Teknologikoa bisitatuko du, 11:30ean. EAJk, berriz, Tolosan egingo du goizeko ekitaldi nagusia. EH Bilduk arratsaldean Bilbon egingo duen manifestazioan oinarrituko du bere jarduera. Euskadiko PP Barakaldora joango da larunbat honetako ekitaldi nagusira. Eta Fronte Zabalak, bere aldetik, Barakaldo aukeratu du gaurko (11:30ean) bere mitin nagusirako.
Kanpaina asteburuan murgildu da
Ostiral honetako kanpainaren hasieran, PSE-EE, EAJ, EH Bildu, PP eta Sumarreko hautagaiak gure geografian barrena ibiliko dira, euren hauteskunde programak aletzen jarraitzeko.