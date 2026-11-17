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Primer martes de campaña electoral: estos son los actos principales para este martes
Quinto día de campaña electoral en Euskadi de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.
Euskaraz irakurri: Zuzenean: Hauteskunde kanpaina Euskadin azaroaren 17an, asteartea
La campaña electoral se mete de lleno en su quinto día en Euskadi
La migración, la vivienda y la economía volverán a ser los temas estrella.
Hoy escucharemos a los candidatos y a las candidatas en Getxo, Vitoria-Gasteiz, Basauri, Durango, Eibar y Bilbao.
10:13
Martes de campaña: estos son los actos principales
Egun on! Aquí tienes la agenda de campaña de este martes 17 de noviembre en Euskadi:
- PSE: Getxo (11:00) y Vitoria-Gasteiz (17:00)
- PNV: Vitoria-Gasteiz (11:00) y Basauri (19:00)
- EH Bildu: Vitoria-Gasteiz (11:00) y Durango (19:00)
- PP: Eibar (11:30) y Bilbao (13:00).
- Frente Amplio: Vitoria-Gasteiz (11:30) y Bilbao (17:00)