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Hauteskunde kanpainako lehen asteartea: hauek dira astearte honetako ekitaldi nagusiak
Hauteskunde kanpainaren bosgarren eguna da Euskadin azaroaren 29ko hauteskunde orokorrei begira.
Hauteskunde kanpaina bosgarren egunera iritsi da.
Migrazioa, etxebizitza eta ekonomia izango dira gaur ere gai nagusiak.
Gaur hautaigaiak EAEko hainbat tokitan entzungo ditugu: Getxo, Gasteiz, Basauri, Durango, Eibar eta Bilbo, besteak beste.
10:13
Hauteskunde kanpaina: hauek dira astearte honetako ekitaldi nagusiak
Egun on! Hemen duzu astearte honetako agenda:
- PSE: Getxo (11:00) eta Gasteiz (17:00)
- EAJ: Gasteiz (11:00) eta Basauri (19:00)
- EH Bildu: Gasteiz (11:00) eta Durango (19:00)
- PP: Eibar (11:30) eta Bilbo (13:00).
- Fronte Zabala: Gasteiz (11:30) eta Bilbo (17:00)