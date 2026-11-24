La situación que vive la empresa Tubos Reunidos ha centrado el acto político de Frente Amplio esta mañana en Aiaraldea. Allí, la coalición ha pedido a la SEPI que trabaje “en una solución viable” para garantizar el futuro industrial de Tubos Reunidos y el mantenimiento de los puestos de trabajo. Desde la comarca de Aiaraldea, los candidatos al Congreso, José Damián García-Moreno y Edurne García han hecho un llamamiento a defender el futuro de esta comarca y de las familias que viven y trabajan en ella. “Queremos reafirmar nuestro compromiso con los trabajadores y trabajadoras no sólo de Tubos Reunidos, sino con los miles de empleos que ya están en peligro y los que puedan peligrar en un futuro cercano debido a la sobrecapacidad productiva que se está dando en algunos sectores”, ha manifestado José Damián García-Moreno.