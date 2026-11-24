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Industria y autogobierno centran los actos de la mañana del martes
El PP afirma que EH Bildu ha enviado "a sus cachorros" a agredirles "verbalmente" en un acto en Andoain
EL PP vasco ha llevado a cabo su acto de la mañana en Andoain, con la presencia de la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz. Varios jóvenes se han concentrado en la misma plaza donde ha tenido lugar el acto, y han increpado y abucheado a los representantes populares. Muñoz ha dicho que EH Bildu ha enviado “a sus cachorros” a agredirles “verbalmente”. Muñoz ha subrayado que "esto no debería pasar en un país democrático, cada uno tiene sus ideas". "Nosotros estamos defendiendo las nuestras en libertad, propuestas para los vascos, para las vascas, para mejorar sus vidas. ¿Cuál es el problema de que vengamos aquí a hacer campaña? Es que es lo que no nos tiene que explicar Bildu", ha apuntado.
EH Bildu denuncia "falta de anticipación" ante los "grandes retos de transformación industrial"
Por otro lado, en Amurrio, el candidato de EH Bildu por Araba, Mikel Otero, ha denunciado la “falta de anticipación” del Gobierno español y el Ejecutivo vasco “ante los grandes retos de transformación industrial”. En este sentido, Otero ha exigido medidas para “proteger y reforzar el tejido industrial vasco”. “Apostamos por revertir esta situación y retomar el pulso industrial de nuestro país, por poner en marcha procesos de reindustrialización que vuelvan a situar a la industria vasca a la vanguardia”, ha añadido.
EH Bildu denuncia "pintadas fascistas" en su sede de Pamplona
La coalición EH Bildu ha denunciado la aparición de “pintadas fascistas” en la entrada a su sede de Pamplona esta mañana. Junto a la denuncia, EH Bildu afirma que este ataque “demuestra lo que está en juego este domingo”, y ha llamado a la ciudadanía a acudir a las urnas “con una sonrisa”, para mostrar “a los reaccionarios que aquí hay un pueblo digno”.
El autogobierno y el Concierto Económico "no se tocan", dice el PNV
En este mismo acto, Urtaran ha dicho que autogobierno y Concierto Económico son dos cosas que “no se tocan”, porque, en sus palabras, “son los cimientos de nuestra casa”. “El Estatuto de Gernika se cumple, las competencias pendientes se transfieren y el Concierto se respeta”, ha asegurado destacando cinco coberturas “para proteger nuestra capacidad de decidir, nuestra industria y el empleo, garantizar el acceso a la vivienda, vivir con seguridad y defender nuestros servicios públicos y pensiones”.
Gorka Urtaran promete "defender Gasteiz, Araba y Euskadi" en el Congreso la próxima legislatura
El PNV ha realizado también su acto de la mañana en Araba, con Gorka Urtaran al frente. El candidato por este Territorio al Congreso, ha dicho que, al haber sido alcalde de Vitoria-Gasteiz durante ocho años sabe “lo que significa dar la cara por tus vecinos y vecinas”. En este sentido, ha añadido que esa misma “responsabilidad” quiere llevarla al Congreso en la próxima legislatura: “defender Gasteiz, defender Araba y defender Euskadi”.
Frente Amplio reclama a la Sepi una solución viable para garantizar el futuro de Tubos Reunidos
La situación que vive la empresa Tubos Reunidos ha centrado el acto político de Frente Amplio esta mañana en Aiaraldea. Allí, la coalición ha pedido a la SEPI que trabaje “en una solución viable” para garantizar el futuro industrial de Tubos Reunidos y el mantenimiento de los puestos de trabajo. Desde la comarca de Aiaraldea, los candidatos al Congreso, José Damián García-Moreno y Edurne García han hecho un llamamiento a defender el futuro de esta comarca y de las familias que viven y trabajan en ella. “Queremos reafirmar nuestro compromiso con los trabajadores y trabajadoras no sólo de Tubos Reunidos, sino con los miles de empleos que ya están en peligro y los que puedan peligrar en un futuro cercano debido a la sobrecapacidad productiva que se está dando en algunos sectores”, ha manifestado José Damián García-Moreno.
Esta noche, gran debate en ETB-2
La jornada electoral culminará con el gran debate de ETB-2, conducido por Dani Álvarez, y con la participación de representantes de PSE-EE, PNV, EH BIldu, PP y Frente Abierto. Podrás seguir el debate EN DIRECTO en Orain, Radio Euskadi y ETB-On.
Agenda de campaña del martes 24 de noviembre:
Egun on! Estos son los principales actos de los partidos vascos a lo largo de esta mañana de martes:
- PSE-EE: Irun (12:00) / Vitoria-Gasteiz (17:00)
- PNV: Elgoibar (11:30) / Barakaldo (19:00)
- EH Bildu: Amurrio (11:00) / Agurain (19:00)
- PP: Andoain (11:30) / Bilbao (18:00)
- Frente Amplio: Amurrio (11:30)