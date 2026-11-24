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Segundo debate en EITB de cara a las elecciones del 29N, moderado por Dani Álvarez
Patxi López (PSE-EE), Maribel Vaquero (EAJ-PNV), Oskar Matute (EH Bildu), Esther Martínez (PP) y Lander Martínez (Frente Amplio) participan en el programa que se emite a las 22:00 horas en ETB2, Radio Euskadi, ETB ON y ORAIN.
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