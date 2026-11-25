María Guijarro afirma que cada mujer asesinada es "una derrota para la democracia"
Por su parte, María Guijarro, secretaria de Estado ide Igualdad, ha señalado que cada mujer asesinada es "una derrota para la democracia, y cada mujer que consigue salir de la violencia es una victoria de la libertad". Por ello, ha considerado necesario "más feminismo, no menos", porque ha enseñado que la violencia contra las mujeres "no es un problema privado, no es un conflicto de pareja, no es una cuestión de mala suerte, es una violencia estructural, es una expresión de la desigualdad, la más cruel", ha dicho.