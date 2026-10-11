Trump anuncia una tregua energética entre Rusia y Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que Rusia y Ucrania han acordado suspender los ataques contra sus respectivas infraestructuras energéticas, que en las últimas semanas han ido escalando y han afectado a los precios de los combustibles a nivel global.



"Con efecto inmediato, se establece un alto el fuego en materia energética en la guerra entre Rusia y Ucrania. Ambas partes han dado su consentimiento. ¡No lo infrinjan!", ha escrito Trump en un breve mensaje en su red social Truth Social.

El texto no añade más detalles al respecto y Moscú aún no se ha pronunciado.

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha dicho que está esperando "los detalles" del alto el fuego anunciado por Trump, y se ha apresurado a señalar que "Ucrania apoya totalmente el alto el fuego", aunque "el presidente ruso, Vladimir Putin, no lo desea".