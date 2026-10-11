Trump anuncia una tregua energética entre Rusia y Ucrania
Moscú no se ha pronunciado aún y el presidente ucraniano ha asegurado que esperan "detalles" por parte de EE.UU., aunque ha insistido en que Kiev apoya la tregua, pero no así Rusia.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que Rusia y Ucrania han acordado suspender los ataques contra sus respectivas infraestructuras energéticas, que en las últimas semanas han ido escalando y han afectado a los precios de los combustibles a nivel global.
"Con efecto inmediato, se establece un alto el fuego en materia energética en la guerra entre Rusia y Ucrania. Ambas partes han dado su consentimiento. ¡No lo infrinjan!", ha escrito Trump en un breve mensaje en su red social Truth Social.
El texto no añade más detalles al respecto y Moscú aún no se ha pronunciado.
Por su parte, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha dicho que está esperando "los detalles" del alto el fuego anunciado por Trump, y se ha apresurado a señalar que "Ucrania apoya totalmente el alto el fuego", aunque "el presidente ruso, Vladimir Putin, no lo desea".