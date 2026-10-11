Acuerdo
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Trump anuncia una tregua energética entre Rusia y Ucrania

Moscú no se ha pronunciado aún y el presidente ucraniano ha asegurado que esperan "detalles" por parte de EE.UU., aunque ha insistido en que Kiev apoya la tregua, pero no así Rusia. 

(Foto de ARCHIVO) October 7, 2026, Washington, District Of Columbia, USA: WASHINGTON, DC - OCT. 7: United States President Donald J Trump speaks during an announcement on Trump Accounts in the Oval Office of the White House in Washington, DC, USA, on Wednesday, October 7, 2026 Annabelle Gordon-Pool via CNP / Zuma Press / Europ 07/10/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN
Imagen de archivo de Donal Trump. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Errusiaren eta Ukrainaren arteko su-eten energetikoa iragarri du Trumpek

EITB

Última actualización

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que Rusia y Ucrania han acordado suspender los ataques contra sus respectivas infraestructuras energéticas, que en las últimas semanas han ido escalando y han afectado a los precios de los combustibles a nivel global.

"Con efecto inmediato, se establece un alto el fuego en materia energética en la guerra entre Rusia y Ucrania. Ambas partes han dado su consentimiento. ¡No lo infrinjan!", ha escrito Trump en un breve mensaje en su red social Truth Social.

El texto no añade más detalles al respecto y Moscú aún no se ha pronunciado.

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha dicho que está esperando "los detalles" del alto el fuego anunciado por Trump, y se ha apresurado a señalar que "Ucrania apoya totalmente el alto el fuego", aunque "el presidente ruso, Vladimir Putin, no lo desea". 

 

Guerra en Ucrania Estados Unidos Donald Trump Volodimir Zelenski Vladímir Putin Internacional

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X