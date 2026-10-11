Trump: "Ha llegado el momento de que Ucrania tenga un nuevo presidente"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cargado contra su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, a cuenta de los bombardeos de Kiev sobre refinerías de diésel rusas y considera que "ha llegado el momento de que Ucrania tenga un nuevo presidente".

Las declaraciones de Trump se producen después de que la delegación enviada por Kiev a Florida para mantener conversaciones con los enviados especiales estadounidenses para Ucrania adelantara su regreso y horas después de que el propio Trump anunciara que autorizará las operaciones rusas con diésel hasta abril para controlar la subida global de precios. Zelenski criticó el viernes este acuerdo.

"Le dijimos 'puedes hacer lo que quieras con Rusia, pero no ataques las refinerías', porque ese es un problema mundial que él está causando. Y quiere crear problemas para el mundo, problemas para nuestros agricultores, nuestros ganaderos, con el combustible diésel, porque Rusia suministra una gran parte del combustible diésel en todo el mundo", ha argumentado Trump.

Trump ha afirmado que Zelenski no ha querido llegar a acuerdos para cerrar la guerra de Ucrania, conflicto que considera que "comenzó debido a la incompetencia", y ha sugerido que los ucranianos busquen un nuevo líder.