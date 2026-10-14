Trump anuncia que EE. UU. prepara una exploración masiva de petróleo y gas en Groenlandia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que su país prepara el inicio de una campaña de exploración a gran escala de petróleo, gas y minerales en Groenlandia. En un mensaje publicado en su red social Truth Social, Trump ha defendido el valor estratégico del territorio tanto por sus recursos naturales como por su importancia para la defensa de Estados Unidos y Europa.

Trump ha asegurado que la cantidad de petróleo de fácil extracción que podría albergar Groenlandia es superior a la de casi cualquier otro territorio del mundo, aunque no ha aportado datos ni detalles sobre los trabajos anunciados.

El mandatario estadounidense ha subrayado también la importancia de la isla desde el punto de vista militar. Según ha afirmado, cualquier futuro ataque contra Estados Unidos tendría que atravesar Groenlandia, lo que permitiría detectar e interceptar drones, misiles u otras armas.

Trump sostiene que la ubicación del territorio ofrece ventajas estratégicas para anticiparse a posibles amenazas, al proporcionar tiempo de reacción y capacidad de vigilancia.

En su mensaje, el presidente estadounidense se ha referido a Groenlandia como parte de su país al describirla como "nuestra nueva y bella Groenlandia", sin ofrecer más información sobre el calendario, el alcance o las condiciones de la exploración anunciada.