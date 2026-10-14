Trumpek iragarri du AEB petrolio eta gas esplorazio masibo bat prestatzen ari dela Groenlandian
Estatu Batuetako presidentearen esanetan, bide batez mineralak atera nahi dituzte. Lurraldea Estatu Batuen eta Europaren segurtasunerako funtsezkoa dela adierazi du.
Donald Trump AEBko presidenteak iragarri duenaren arabera, petrolioaren, gasaren eta mineralen eskala handiko esplorazio kanpaina bat hasteko prestatzen ari dira Groenlandian. Truth Social sare sozialean argitaratutako mezu batean, Trumpek lurraldearen balio estrategikoa aipatu du, bai baliabide naturalengatik, bai AEBren eta Europaren defentsarako duen garrantziagatik.
Trumpen hitzetan, Groenlandian erraz atera daitekeen petrolio kopurua munduko beste edozein lurraldetan baino handiagoa da. Ez du iragarritako lanei buruzko datu ezta xehetasunik eman.
Agintari estatubatuarrak, halaber, lurraldeak ikuspuntu militarretik duen garrantzia azpimarratu du. Haren esanetan, AEBren aurkako edozein erasok Groenlandia zeharkatu beharko luke, eta lurraldea kontrolatzeak droneak, misilak eta beste arma batzuk atzeman eta geldiaraztea erraztuko luke.
Trumpen arabera, lurraldearen kokapena estrategikoa da mehatxuei aurrea hartzeko, erreakzio-denbora eta zaintza-gaitasuna ematen baititu.
Zabaldutako mezuan, AEBko presidenteak Groenlandia bere herrialdearen zatitzat hartu du, "gure Groenlandia berri eta ederra" hitzekin deskribatu baitu. Hala ere, ez du esplorazioaren egutegiari, irismenari eta baldintzei buruzko informazio gehiagorik eman.