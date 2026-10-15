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Trump anuncia que no emitirán en directo el fusilamiento del autor del ataque de Fort Hood

"Los familiares directos de las víctimas podrán presenciar la ejecución en persona, si así lo desean. ¡Merecen ser testigos de la JUSTICIA!", ha dicho el presidente estadounidense.
Washington (United States of America), 10/10/2026.- United States President Donald Trump arrives at the residence on the South Lawn of the White House in Washington, DC, USA, 10 October 2026. Trump is travelled to Clarksville, Tennessee, to attend a campaign rally in support of Republican candidates running in the November elections. (Elecciones, Estados Unidos) EFE/EPA/RON SACHS / POOL
Foto: EFE

Agencias | EITB

Última actualización

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aclarado este jueves que la ejecución del autor del tiroteo en Fort Hood no será transmitida en directo, pero que los familiares de las víctimas podrán presenciarla en persona si así lo desean.

"Creo que transmitir la ejecución para que todos la vieran habría servido como un poderoso elemento disuasorio, permitiendo al mundo observar cómo Estados Unidos trata a los terroristas y a la escoria como Hasan; sin embargo, muchas personas de bien preferirían no verlo morir a través de una transmisión o cualquier otro medio visual", ha escrito Trump.

"Él morirá, tal como está programado, ante un pelotón de fusilamiento, pero este acto no será transmitido en directo. Dicho esto, los familiares directos de las víctimas podrán presenciar la ejecución en persona, si así lo desean. ¡Merecen ser testigos de la JUSTICIA!", ha añadido. 

Algunos miembros del Partido Republicano —entre ellos el vicepresidente JD Vance—, así como líderes religiosos y observadores internacionales, habían expresado sus dudas respecto al plan del Pentágono de transmitir la ejecución de Nidal Hasan, prevista para el 3 de diciembre. Asimismo, encuestas recientes han revelado que la mayoría de los estadounidenses se oponen a dicha transmisión.

Hasan, quien fuera psiquiatra del Ejército de los Estados Unidos, fue declarado culpable en un juicio militar de haber matado a tiros a 13 personas en Fort Hood, Texas, en 2009.

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