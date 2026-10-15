Trumpek iragarri du ez dutela Fort Hoodeko erasoaren egilearen fusilamendua zuzenean emango
"Biktimen gertuko senideek zuzenean ikusi ahal izango dute exekuzioa, hori nahi badute. JUSTIZIAREN lekuko izatea merezi dute!", gaineratu du AEBko presidenteak.
AEBko presidente Donald Trumpek argitu duenez, Fort Hoodeko tiroketaren egilearen fusilatzea ez dute zuzenean emango, baina biktimen senideek zuzenean ikusi ahal izango dute, "nahi izanez gero".
"Uste dut disuasio elementu boteretsua izan zitekeela exekuzioa zuzenean ematea, munduari aukera emango liokeelako AEBk terroristekin zer egiten duen ikusteko; hala ere, pertsona on askok nahiago lukete zuzenean hiltzen ez ikustea", idatzi du Trumpek.
"Fusilamendu pelotoi baten aurrean hilko da, programatuta dagoen bezala, baina ekitaldi hori ez da zuzenean emango. Hori esanda, biktimen gertuko senideek zuzenean ikusi ahal izango dute exekuzioa, hori nahi badute. JUSTIZIAREN lekuko izatea merezi dute!", gaineratu du.
Alderdi Errepublikanoko kide batzuek — horien artean JD Vance presidenteordeak —, buruzagi erlijiosoek eta nazioarteko behatzaileek zalantzak agertu zituzten Pentagonoak Nidal Hasanen exekuzioa zuzenean emateko zuen planaren inguruan. Era berean, duela gutxi egindako inkestek erakutsi dute estatubatuar gehienak aurka daudela.
Hasan, AEBko Armadako psikiatra izandakoa, erruduntzat jo zuten 2009an Fort Hooden (Texas) 13 pertsona tiroz hiltzeagatik.