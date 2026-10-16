Trump, a su nueva portavoz, tras cinco días en el cargo: "Si yo fuera tú, me replantearía seguir en el puesto"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sugerido a su nueva portavoz, Katie Zacharia, que se replantee continuar en el cargo tras las críticas a su primera rueda de prensa, que duró menos de 15 minutos y en la que solo respondió tres preguntas, y la polémica por sus credenciales como abogada, después de reconocer que no aprobó el examen de acceso a la profesión en California.



"Le dije: 'Si yo fuera tú, me lo replantearía'", ha asegurado el mandatario. Trump ha añadido que hablará con Zacharia cuando regrese a la Casa Blanca y que dejará la decisión en sus manos. "¿Es esto para ti, Katie? Sinceramente, no necesitas esto", ha afirmado ante los periodistas.

No ha hecho falta que Trump regresara la Casa Blanca, ya que, poco después de las palabras del presidente, Zacharia ha renunciado a su cargo.

Zacharia asumió el cargo el lunes 12 de octubre, después de que Karoline Leavitt dejara el puesto en agosto para centrarse en su familia.



La primera comparecencia de Zacharia ante la prensa, el martes 13, estuvo marcada por una intervención de apenas 14 minutos, en la que leyó buena parte de sus declaraciones y respondió solo tres preguntas, todas de medios conservadores.



A las críticas por su debut se sumaron las dudas sobre su trayectoria profesional. Trump la presentó como abogada al anunciar su nombramiento, pero Zacharia reconoció esta semana que no aprobó el examen de acceso al colegio de abogados de California, que realizó en 2011 tras graduarse en Derecho por la Universidad Pepperdine.

