Por su parte, EH Bildu ve que “el bloque reaccionario pierde terreno y retrocede posiciones también en Estados Unidos”.

El lehendakari, Imanol Pradales, ha opinado que con el triunfo del Partido Demócrata en las elecciones legislativas, la sociedad estadounidense “ha decidido dar un golpe de timón al rumbo político de su país”.

Asimis, Pradales cree que el "sistema de contrapesos" en dicho país "ha evidenciado su fuerza y eficacia".

"Las elecciones han sido un profundo ejercicio democrático en tiempo de convulsiones globales y tentaciones autocráticas", ha señalado.

En Euskadi, ha agregado, "siempre hemos defendido la democracia y los principios que la sustentan. Apostamos por un orden global basado en reglas, sin bloques ni imposiciones, y con Estados Unidos como aliado trasatlántico".

Pero, ante todo, "lo que necesitamos es una Europa más fuerte y unida. Pase lo que pase en el futuro, una Europa más fuerte contribuirá a una relación transatlántica más equilibrada y segura, y a un orden internacional más fértil para nuestros intereses".