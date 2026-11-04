ELECCIONES DE MEDIO MANDATO
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El lehendakari destaca que EE. UU. “ha decidido dar un golpe de timón al rumbo político de su país”

Por su parte, EH Bildu ve que “el bloque reaccionario pierde terreno y retrocede posiciones también en Estados Unidos”.

(Foto de ARCHIVO) El lehendakari, Imanol Pradales, comparece ante los medios de comunicación tras el Consejo de Gobierno, en el Palacio de Ajuria Enea, a 30 de julio de 2024, en Vitoria-Gasteiz, Álava, País Vasco (España). Imanol Pradales ha afirmado que el presidente del Gobierno y él comparten "la misma hoja de ruta" de cumplir el Estatuto de Gernika y favorecer un nuevo pacto estatutario, tal como constataron en su reunión del pasado viernes. Pradales ha comparecido hoy para realizar una valoración de la ronda de encuentros que comenzó con los partidos políticos el 11 de julio y, tras reunirse con agentes sociales, sindicatos y patronal, concluyó el pasado día 26 con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. Iñaki Berasaluce / Europa Press 30 JULIO 2024;VITORIA GASTEIZ;PRADALES;RUEDA DE PRENSA 30/7/2024
Pradales, en una imagen de archivo. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Bestalde, EH Bilduk uste du "bloke erreakzionarioak lekua galdu duela eta atzera egin duela Estatu Batuetan ere"

EITB

Última actualización

El lehendakari, Imanol Pradales, ha opinado que con el triunfo del Partido Demócrata en las elecciones legislativas, la sociedad estadounidense “ha decidido dar un golpe de timón al rumbo político de su país”.

Asimis, Pradales cree que el "sistema de contrapesos" en dicho país "ha evidenciado su fuerza y eficacia".

"Las elecciones han sido un profundo ejercicio democrático en tiempo de convulsiones globales y tentaciones autocráticas", ha señalado.

En Euskadi, ha agregado, "siempre hemos defendido la democracia y los principios que la sustentan. Apostamos por un orden global basado en reglas, sin bloques ni imposiciones, y con Estados Unidos como aliado trasatlántico".

Pero, ante todo, "lo que necesitamos es una Europa más fuerte y unida. Pase lo que pase en el futuro, una Europa más fuerte contribuirá a una relación transatlántica más equilibrada y segura, y a un orden internacional más fértil para nuestros intereses".

EH Bildu

Por su parte, EH Bildu ha puesto en valor que “el bloque reaccionario pierde terreno y retrocede posiciones también en Estados Unidos”, y lo une con los resultados dados en Brasil o Serbia.

Asimismo, en un mensaje en redes sociales, hace referencia a las elecciones del 29 de noviembre para asegurar que “la historia no está escrita” y que “los tecnooligarcas trumpistas y los dueños de los algoritmos no son invencibles”.

Elecciones EEUU Imanol Pradales EH Bildu Internacional

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