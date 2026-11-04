ELECCIONES DE MEDIO MANDATO EN ESTADOS UNIDOS
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Trump se desmarca de la derrota republicana: "Si hubiera estado en las papeletas, habríamos arrasado"

El presidente estadounidense dice que acepta los resultados y ofrece colaborar con los demócratas, pero advierte de que vetará las propuestas que considere inaceptables.
(Foto de ARCHIVO) October 4, 2023, New York, New York: (NEW) Donald Trump's 3rd Day Appearance for Court Fraud Trial in New York. October 4, 2023, New York, USA: The former US President, Donald Trump arrives at the court on day three, for fraud trial in Manhattan amid tight security and busy day in Manhattan. Letitia James, New York Attorney General, accuses Donald Trump, two of his adult children, the Trump Organization of financial fraud and $250 million civil fraud trial that could see him permanently banned from doing business in New York..Credit: Jorge Estrellado/Thenews2 (Foto: Jorge Estrellado/Thenews2/Zumapress) Jorge Estrellado / Zuma Press / Europa Press 04/10/2023 ONLY FOR USE IN SPAIN
Euskaraz irakurri: Trumpek bere burua aldendu du errepublikanoen porrotetik

Agencias | EITB

Última actualización

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reaccionado a la derrota republicana en las elecciones de medio mandato asegurando que su partido habría obtenido una victoria aplastante si él mismo hubiera figurado en las papeletas. Pese a haberse implicado directamente en la campaña, el mandatario ha tratado de desvincularse del resultado y ha afirmado que no considera que los comicios supongan una derrota personal.

"Yo no estaba en las papeletas y, si hubiera estado, ¡habríamos ganado por goleada!", ha escrito en su red social, Truth Social, después de conocerse los primeros resultados. Trump había pedido durante la campaña a los votantes que actuaran como si su nombre apareciera en las papeletas y recorrió numerosos estados para respaldar a los candidatos republicanos.

En declaraciones a Fox News, el presidente ha reconocido que esperaba un resultado mejor. "Estoy un poco sorprendido. Pensaba que lo haríamos mejor. Celebramos mítines extraordinarios", ha señalado. También ha admitido que, en ocasiones, las cosas no salen como uno espera.

Dispuesto a aceptar los resultados y negociar con los demócratas

En una entrevista con The New York Times, Trump ha asegurado que está "totalmente dispuesto a aceptar" los resultados electorales y ha expresado su intención de trabajar con la nueva mayoría demócrata en el Congreso.

"Esperamos poder trabajar con ellos. Probablemente lleguemos a algún tipo de acuerdo", ha afirmado. Sus declaraciones suponen un tono conciliador después de haber evitado comprometerse a aceptar los resultados antes de las elecciones, cuando condicionó su reconocimiento a que los comicios fueran limpios.

La amenaza del veto

Sin embargo, el presidente también ha dejado claro que no piensa facilitar la labor de los demócratas. Trump ha publicado una imagen de una gorra roja con la palabra «VETO» y ha reiterado que utilizará esa facultad presidencial para bloquear las iniciativas que considere inaceptables.

"Me enviarán propuestas disparatadas y las vetaré", ha advertido. Según ha explicado, después de varios vetos ambas partes podrían acabar buscando acuerdos.

Trump también ha anunciado que analizará las razones de las derrotas republicanas y ha cuestionado el papel de algunos candidatos de su partido, entre ellos el gobernador de Texas, Greg Abbott.

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