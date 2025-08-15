Detenido un tercer implicado en la agresión a un hombre el lunes en Algorta

Un hombre de 30 años ha sido detenido en Getxo acusado de estar implicado en la agresión con arma blanca que sufrió una persona el pasado lunes en el barrio de Algorta de esta localidad vizcaína. Otros dos implicados habían sido arrestados ese mismo día.

Según ha recordado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, sobre las 14:20 horas de la tarde del lunes, 11 de agosto, una llamada alertó de que se estaba produciendo una pelea entre varias personas en Algorta.

A su llegada los recursos policiales encontraron a tres personas, dos de ellas heridas. El herido de más gravedad estaba siendo atendido por una enfermera que pasaba por el lugar y, ante las heridas que presentaba en la zona del abdomen, tuvo que ser trasladada al Hospital de Cruces. El otro herido recibió asistencia en un centro de salud.

Policías locales procedieron a la detención de los dos hombres, de 25 y 20 años, acusados de sendos delitos de lesiones. Fueron trasladados a dependencias de la Ertzain-etxea de Getxo, donde permanecieron hasta su puesta a disposición judicial el martes 12.

La investigación llevada a cabo por la Ertzaintza, en colaboración con la Policía Local de Getxo, culminó este pasado jueves con la detención del tercer implicado, un hombre de 30 años, acusado de un presunto delito de lesiones con arma blanca.

El detenido fue trasladado a dependencias policiales para la finalización de las diligencias pertinentes y ha sido puesto a disposición judicial en la mañana de este viernes.