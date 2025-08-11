Dos detenidos por apuñalar a un hombre en Getxo

La Policía Municipal de Getxo ha detenido a dos personas, acusadas de un delito de lesiones, por el apuñalamiento de un varón ocurrido sobre las 14:20 de esta tarde en el barrio de Algorta, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

Tras el arresto de los dos sospechosos por la Policía local, la Ertzaintza ha abierto un atestado e investiga las circunstancias en las que se habría llevado a cabo la agresión con arma blanca.