Bizkaia
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Dos detenidos por apuñalar a un hombre en Getxo

La agresión ha ocurrido esta tarde, sobre las 14:20 horas, en el barrio de Algorta.
Euskaraz irakurri: Bi pertsona atxilotu dituzte Getxon gizon bat sastatzeagatik
author image

Agencias | EITB

Última actualización

La Policía Municipal de Getxo ha detenido a dos personas, acusadas de un delito de lesiones, por el apuñalamiento de un varón ocurrido sobre las 14:20 de esta tarde en el barrio de Algorta, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

Tras el arresto de los dos sospechosos por la Policía local, la Ertzaintza ha abierto un atestado e investiga las circunstancias en las que se habría llevado a cabo la agresión con arma blanca.

Getxo Bizkaia Ertzaintza Sociedad

Más noticias sobre sociedad

Laga rescate helicoptero
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Desalojan la playa de Laga para trasladar en helicóptero a una bañista rescatada del agua

El incidente ha ocurrido sobre las 19:00 horas cuando socorristas de la playa de Laga han observado a una bañista de 25 años con problemas en el agua, quien ha sido rescatada y le han practicado maniobras de reanimación cardiopulmonar. Los sanitarios desplazados al lugar han continuado con las maniobras de reanimación, mientras se requería la presencia de un helicóptero para su traslado al hospital.
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Confirman que el origen del incendio de Carcastillo fue por "acción humana"

La consejera de Interior, Función Pública y Justicia y portavoz del Gobierno de Navarra, Amparo López, ha afirmado que, si bien se "está investigando" el origen del incendio declarado en Carcastillo la noche del sábado y que "hay que respetar la labor policial", lo que "sí sabemos" es que la causa fue "acción humana". "Se descarta cualquier actividad agrícola o forestal. Eso no quita para que ese tipo de actividades, como otras actividades, sean potencialmente de riesgo", ha añadido.
Cargar más