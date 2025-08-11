Bizkaia
Bi pertsona atxilotu dituzte Getxon gizon bat sastatzeagatik

Erasoa gaur arratsaldean gertatu da, 14:20 aldera, Getxoko Algorta auzoan.

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Getxoko Udaltzaingoak bi lagun atxilotu ditu, lesio-delitu bat egotzita, gizon bat arma zuriz zauritzea leporatuta. Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenez, gertakaria 14:20 inguruan jazo da Algortan.

Udaltzaingoak susmagarriak atxilotu ondoren, Ertzaintzak atestatua ireki du eta arma zuriz egindako erasoaren nondik norakoak ikertzen ari da.

