Bi pertsona atxilotu dituzte Getxon gizon bat sastatzeagatik
Erasoa gaur arratsaldean gertatu da, 14:20 aldera, Getxoko Algorta auzoan.
Getxoko Udaltzaingoak bi lagun atxilotu ditu, lesio-delitu bat egotzita, gizon bat arma zuriz zauritzea leporatuta. Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenez, gertakaria 14:20 inguruan jazo da Algortan.
Udaltzaingoak susmagarriak atxilotu ondoren, Ertzaintzak atestatua ireki du eta arma zuriz egindako erasoaren nondik norakoak ikertzen ari da.
Gizarteari buruzko albiste gehiago
Lagako hondartza hustu dute, uretatik atera duten 25 urteko emakume bat helikopteroz ospitalera eramateko
Gertakaria 19:00ak aldera izan da, Lagako hondartzako sorosleek uretan arazoak zituen 25 urteko gazte bat ikusi dutenean. Erreskatatu ostean, bihotz-biriketako bizkortze-maniobrak egin dizkiote. Bertaratutako osasun-langileek suspertze-maniobrekin jarraitu dute, ospitalera eramateko helikoptero bat iritsi den bitartean.
Zarrakazteluko sutea inguratzeko lanean jarraitzen dute suhiltzaileek
Larunbat gauean Nafarroako Zarrakaztelu herriko baso-paraje batean piztutako sutea ez dago oraindik inguraturik. Suhiltzaileek lurretik eta airetik lanean jarraitzen dute gauean aireko baliabideak alde egin aurretik.
Iruñeko mendizale bat hil da Russell tontorrean, Aragoiko Pirinioetan
26 urteko gaztea Posets-Maladeta Parke Nazionalean aurkitu zuen GREIMek, lur malkartsuan erori ondoren.
Bero handiak ez ditu kikildu ehunka pirata Donostian
17:00etan 225 ontzitan zihoazen 1000 pirata inguru Donostiako portutik abiatu dira Kontxako hondartzara bidean. Beroa gorabehera, giro ona nagusitu da zeharkaldian zehar.
Hiru gizon atxilotu dituzte Gasteizen: bat genero-indarkeriagatik, beste bat sexu-erasoagatik, eta hirugarrena exhibizionismoagatik
Gertakari bat ostiralean izan zen eta beste biak larunbatean. Genero-indarkeria kasua eta Sexu-erasoa Arabako hiriburuan gertatu ziren. Bestalde, Gasteizko Udaltzaingoak 66 urteko gizonezko bat atxilotu zuen adingabeei genitalak erakusteagatik.
Getxoko Udalak azpimarratu du lan egin beharko dela sokamuturraren etorkizunari buruz ados jartzeko
'Sokamuturra Ez!' plataformak elkarretaratzea egin du jardueraren ordu berean, Algortako Portu Zaharrean, Getxoko jaietan animaliak erabiltzeari utz diezaioten eskatzeko.
Zarrakazteluko sutea "giza ekintza batek" eragin zuela baieztatu dute
Amparo Lopez Nafarroako Gobernuaren bozeramaile eta Barne, Funtzio Publiko eta Justiziako kontseilariak adierazi duenez, larunbat gauean Zarrakaztelun piztutako sutea nola sortu zen "ikertzen" ari dira, eta "Poliziaren lana errespetatu" behar dela esan du. "Badakigu giza ekintza batek eragin" zuela sua. Halaber, "nekazaritza eta basogintzako edozein jarduera" egitea debekatu dute.
Kezka nagusi Zarrakaztelun, arratsaldean ekaitz lehorrak botako dituelako sutearen inguruan
Jon Diez de Eure Nafarroako suhiltzaileen sarjentuak EITBri azaldu dionez, Zarrakaztelun piztutako sutea "ezin da kontrolatutzat jo".
Espainiako Gobernuak inpugnatu egin du Jumillako kiroldegietan musulmanei otoitz egitea galarazteko akordioa
Espainiako Gobernuaren ustez, "modu arbitrarioan murriztu da" aspalditik egiten zen ospakizun bat, eta horrek urratu egiten ditu Administrazioaren erlijio-askatasunaren, berdintasunaren eta neutraltasun konfesionalaren printzipio konstituzionalak.