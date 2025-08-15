Hirugarren pertsona bat atxilotu dute astelehenean Algortan gizon bati egindako erasoagatik
30 urteko gizon bat atxilotu dute Getxon, astelehenean Algorta auzoan arma zuriz egindako erasoarekin zerikusia duelakoan. Beste bi pertsona atxilotu zituzten egun horretan bertan.
Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak gogorarazi duenez, astelehen arratsaldean, abuztuaren 11n, 14:20 aldera, dei batek Algortan hainbat pertsonaren arteko borroka bat gertatzen ari zela ohartarazi zuen.
Polizia iritsi zenean, hiru pertsona aurkitu zituen, horietako bi zaurituta. Erizain bat ari zen zauriturik larriena artatzen, eta, sabelaldean zituen zauriak ikusita, Gurutzetako Ospitalera eraman behar izan zuten. Beste zaurituak osasun-zentro batean jaso zuen laguntza.
Udaltzainek 25 eta 20 urteko bi gizon atxilotu zituzten, lesio-delitu bana egotzita. Getxoko ertzain-etxera eraman zituzten, eta han egon ziren asteartean, hilak 12, epailearen esku utzi zituzten arte.
Ertzaintzak, Getxoko Udaltzaingoarekin elkarlanean, ostegunean burutu zuen ikerketa, hirugarren inplikatu bat, 30 urteko gizon bat, atxilotuta, arma zuriz egindako lesioen ustezko delitu bat egotzita.
Atxilotua ertzain-etxera eraman zuten beharrezko izapideak egitera, eta ostiral goizean utzi dute epailearen esku.