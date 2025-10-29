El Servicio Vasco de Salud ha atendido desde 2021 alrededor de 1300 mujeres víctimas de agresiones sexuales, de las que el 40 % no tenían más de 18 años.

Estos datos se recogen en una respuesta parlamentaria del departamento dirigido por Alberto Martínez a Vox, en la que la formación pregunta por el número de mujeres atendidas por Osakidetza tras sufrir una agresión sexual desde 2021 y hasta la actualidad. En su contestación, Salud precisa que han sido alrededor de 1300 las mujeres que han tenido que pasar por los servicios sanitarios públicos hasta septiembre de este año.

La cifra ha ido en aumento año a año, ya que en 2021 fueron 179, cifra que subió hasta las 252 en 2022, que alcanzó las 268 en 2023 y que creció hasta las 374 en 2024. En lo que va de año van ya 299 atenciones. Salud precisa que la suma de todos los años no coincide con el total, ya que la misma mujer puede tener diagnósticos diferentes, el mismo diagnóstico durante varios años, o estar en diferentes grupos de edad con el mismo diagnóstico.

El grupo más numeroso es el de mujeres con edades comprendidas entre 19 y 29 años, 402 para ser exactos. Mientras que 153 tienen entre 30 y 39, otras 162 entre 40 y 49, un total de 234 cuentan con entre 50 y 79 años y una es mayor de 80.