Osakidetzak sexu-erasoen 1.300 emakumezko biktima artatu ditu 2021etik
Osasun-laguntza jaso duten biktimen % 40a adingabeak dira. 88 neskatok 6 urte baino gutxiago zituzten.
Euskal Osasun Zerbitzuak sexu-erasoen biktima izan diren 1.300 emakume inguru artatu ditu 2021az geroztik. Horietatik, % 40 ez ziren adinez nagusiak.
Datu horiek Alberto Martinezek Voxi zuzendutako erantzun batean jaso dira. Bertan, Voxek galdetu dio 2021etik gaur arte zenbat emakumek jaso duten Osakidetzaren arreta sexu-eraso bat jasan ondoren. Horrela, Osasun Sailak zehaztu du 1.300 emakume inguru artatu dituztela osasun-zerbitzu publikoetan aurtengo irailera arte.
Kopuruak gora egin du urtez urte; 2021ean, kopurua 179 izan zen. Zifra hori 252ra igo zen 2022an, 268ra iritsi zen 2023an, eta 374ra igo zen 2024an. Horrez gain, urtea hasi zenetik 299 kasu artatu dira. Osasun Sailak zehaztu du urte guztien batura ez datorrela bat guztizko zenbatekoarekin, emakume berak hainbat diagnostiko izan ditzakeelako, eta diagnostiko bera hainbat urte zein adin-taldetan egon daitekeelako.
Talde ugariena 19 eta 29 urte bitarteko emakumeena da; 402 kasu, zehazki. 153 emakumek 30 eta 39 urte bitartean dituzte; 162k, 40 eta 49 bitartean; 234k, 50 eta 79 urte bitartean, eta batek, 80 baino gehiago.
