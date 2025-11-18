Osakidetza
Osakidetza abre el proceso para contratar psicólogos en los ambulatorios

Con estos profesionales se buscará mejorar el abordaje de trastornos o malestares como el insomnio, la ansiedad o la depresión leve en los ambulatorios del Servicio Vasco de Salud. La medida contempla la contratación de psicólogos que serán los referentes en Atención Primaria y actuarán entre el médico de familia y la atención especializada que se presta en los centros de salud mental extrahospitalarios, destinados a los casos más complejos.
Ambulatorio de Rekalde. Foto: Irekia.
Osakidetza va a iniciar este miércoles el proceso para la contratación de psicólogos para los centros de Atención Primaria que tratarán trastornos emocionales leves en la ciudadanía, con la apertura de las inscripciones de los candidatos hasta el 3 de diciembre.

Con estos profesionales se buscará mejorar el abordaje de trastornos o malestares como el insomnio, la ansiedad o la depresión leve en los ambulatorios del Servicio Vasco de Salud.

La medida contempla la contratación de psicólogos que serán los referentes en Atención Primaria y actuarán entre el paciente y el médico de familia y la atención especializada que se presta en los centros de salud mental extrahospitalarios, destinados a los casos más complejos.

Para poder acceder a estas plazas, un total de nueve, será necesario tener el título de Psicología y un máster en Psicología General Sanitaria.

El despliegue de esta nueva figura dará cobertura como experiencia piloto a 15 centros de salud: 5 en Gipuzkoa (Altza, Pasai San Pedro, Beasain, Irun-Dunboa y Hondarribia); 2 en Álava (Lakuabizkarra y Salburua) y 8 en Bizkaia (Repélega, Castaños, Otxoarkoaga, Rekalde, Solokoetxe, Gernikaldea, Basauri-Kareaga y Basauri Ariz).

