El proyecto piloto de Osakidetza desplegará profesionales de la psicología en 13 centros de Atención Primaria

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha presentado este miércoles a los sindicatos de Osakidetza el proyecto piloto que prevé el despliegue de personal sanitario de la rama de psicología en 13 centros de salud de Atención Primaria: 4 en Gipuzkoa (Altza, Pasai San Pedro, Beasain, Irun-Dunboa); 2 en Álava (Lakuabizkarra y Salburua) y 7 en Bizkaia (Buenavista, Repelega, Otxoarkoaga, Txurdinaga, Santutxu, Solokoetxe, Gernikaldea y Basauri-Kareaga).

Así lo han dado a conocer fuentes del Departamento de Salud, tras la Mesa Sectorial de Osakidetza, donde ha informado a los sindicatos de este programa piloto sobre salud mental que fue anunciado por el lehendakari Imanol Pradales en el primer Pleno de Política General el pasado 18 de septiembre.

Este profesional de la psicología será el referente del bienestar emocional de los pacientes en la Atención Primaria y actuará de manera escalonada entre el profesional de Medicina de Familia -que será quien derive a su paciente- y la atención especializada que se presta en los centros de Salud Mental extrahospitalarios, destinados a la atención de casos más complejos.

Así, las y los psicólogos que se incorporen a Atención Primaria atenderán los trastornos leves o malestares emocionales que interfieren en la vida cotidiana, como puede ser la ansiedad, la depresión o el insomnio, y lo harán a través de una intervención grupal en la que se trabajarán habilidades para poder afrontar dichos problemas.

El objetivo del esta experiencia piloto es descongestionar los servicios especializados en salud mental y poder atender los casos más leves, mediante "una atención más ágil y cercana", y a aquella parte de la población que no puede acceder a terapias privadas.