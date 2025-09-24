EUSKO JAURLARITZAREN PROIEKTU PILOTUA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Osakidetzak psikologia zerbitzua emango du Lehen Arretako 13 zentrotan

Gipuzkoako lau zentrotan, Arabako bitan eta Bizkaiko zazpitan arituko dira psikologoak. Lehen Arretako gaixoen ongizate emozionalaren erreferente izango dira psikologo horiek, kasu arinenak ere artatuz, eta familia-medikuaren eta ospitalez kanpoko osasun mentala artatzeko zentroen arteko bitartekari moduan jardungo dute.  

13 centros de salud de la CAV (4 en Gipuzkoa, 2 en Áraba y 7 en Bizkaia) tendrán psicólogos y psicólogas que serán el referente del bienestar emocional de los pacientes en la Atención Primaria y mediarán entre el profesional de Medicina de Familia y los centros de salud mental extrahospitalarios.

Bi pertsona, kontsulta mediko batean. Argazkia: EITB MEDIA

author image

EITB

Azken eguneratzea

Lehen Mailako Arretako osasun zentroetan psikologia zerbitzua ezarriko duen proiektu pilotua aurkeztu die Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak Osakidetzako sindikatuei, asteazken honetan bien artean izandako Osakidetzako Mahai Sektorialean, Osakidetzak ohar bidez jakitera eman duenez.

Horrela, psikologoak lanean izango dira Lehen Mailako Arretako EAEko 13 osasun zentrotan: lau Gipuzkoan (Altza, Pasai San Pedro, Beasain, Irun-Dunboa), bi Araban (Lakuabizkarra eta Salburua) eta zazpi Bizkaian (Buenavista, Errepelega, Otxoarkoaga, Txurdinaga, Santutxu, Solokoetxe, Gernikaldea eta Basauri-Kareaga).

Buru-osasunarekin lotutako proiektu pilotua joan den irailaren 18an iragarri zuen Imanol Pradales lehendakariak, Eusko Legebiltzarrean izandako Politika Orokorreko lehen Osoko Bilkuran.

Lehen Mailako Arretako gaixoen ongizate emozionalaren erreferente bihurtuko dira psikologo horiek, kasu arinenak ere artatuta, eta familia-medikuaren eta ospitalez kanpoko osasun mentala artatzeko zentroen arteko bitartekari moduan jardungo dute.  

Horrela, Lehen Mailako Arretako psikologoek eguneroko bizitzan eragina duten nahasmendu arinak eta ondoez emozionalak artatuko dituzte, hala nola antsietatea, depresioa eta insomnioa, eta arazo horiei aurre egiteko terapiak prestatuko dituzte.

Esperientzia pilotu honen helburua izango da buruko osasunean espezializatutako zerbitzuak arin bideratzea eta kasu arinenak artatzea, "arreta arinago eta hurbilagoaren" bidez, baita terapia pribatuetara jo ezin duen biztanleriari arreta ematea ere. 

Osasuna Eusko Jaurlaritza Euskal Autonomia Erkidegoa Gizartea

Gizarteari buruzko albiste gehiago

Glaziarrak agurtzen
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

EITBren "Glaziarrak agurtzen" lanak aitortza lortu du nazioarte mailan, Venice TV Awards sarietan

Nazioarteko telebista-programen berrikuntza eta bikaintasuna saritzen dituzte Veneziako Telebista golardoek, eta Cross Platform Programming atalean izendatu dute proiektua, EITBk eduki berritzaile eta hainbat euskarritan emititzearen alde egindako apustua aitortuta. Glaziarrak agurtzen PRIMERANen, Euskal Telebistan eta ORAINen estreinatu zen, guztietan egokitutako lengoaia eta formatuak erabilita.

Gehiago kargatu