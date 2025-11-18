Osakidetzak anbulatorioetan psikologoak kontratatzeko prozesua ireki du
Osakidetzak asteazken honetan hasiko du Lehen Mailako Arretako zentroetarako psikologoak kontratatzeko prozesua. Nahasmendu emozional arinak tratatuko dituzte anbulatorioetan eta hautagaien izen-ematea abenduaren 3ra arte egongo da zabalik.
Esperientzia pilotua izango da momentuz eta 9 lanpostu eskainiko dira. Psikologiako tituluaz gain postu horietakoren bat betetzeko beharrezkoa izango da eta Osasunaren arloko Psikologia Orokorreko master bat izatea.
15 osasun-zentrotan abiatuko da esperientzia pilotua: 5 Gipuzkoan (Altza, Pasai San Pedro, Beasain, Irun-Dunboa eta Hondarribia); 2 Araban (Lakuabizkarra eta Salburua) eta 8 Bizkaian (Repelega, Castaños, Otxoarkoaga, Errekalde, Solokoetxe, Gernikaldea, Basauri-Kareaga eta Basauri Ariz).