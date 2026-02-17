El Gobierno Vasco aprueba una inversión de 871 millones hasta 2030 destinada a apoyar a las familias, a la infancia y a la adolescencia

El Gobierno Vasco ha aprobado hoy el V. Plan de Apoyo a las Familias, a la Infancia y Adolescencia de Euskadi, con una inversión de 871 millones de euros hasta 2030. El plan contiene 17 medidas tractoras innovadoras y 78 acciones complementarias para ayudar a las familias vascas, entre las que destaca la ampliación del horizonte temporal de la ayuda directa de 200 euros mensuales por hijo o hija a cargo hasta los cuatro años.

Según ha explicado la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, en la rueda de prensa posterior al consejo de gobierno, durante este trimestre se aprobará la ampliación de ayuda para familias con hijos e hijas que tengan hasta 4 años. Esta medida, además, tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero del 2026.

Hasta ahora la prestación económica de 200 euros mensuales se concedía hasta los tres años de edad.

Además, el plan contempla la puesta en marcha del decreto específico para familias monoparentales que en un plazo de mes y medio ha recogido más de 2000 peticiones del nuevo certificado de familias monoparentales.

También se incluyen entre estas medidas el refuerzo de la comunidad Kontzilia (formada por empresa y cooperativas comprometidas con la conciliación), la extensión de los permisos de paternidad y maternidad con permisos iguales e intransferibles, la ampliación de la oferta de Haurreskolak o la creación del Foro de la Infancia y la Adolescencia para garantizar su participación en las políticas públicas.