Detenido otra vez el menor que agredió a una pareja gay en Vitoria-Gasteiz, por apuñalar a tres jóvenes

Un menor con antecedentes por varias agresiones graves -una de ellas la agresión homófoba a una pareja hace tres semanas- ha sido de nuevo detenido en Vitoria-Gasteiz. Se trata del joven por el que comparecía hace unos días el diputado general de Álava, Ramiro González, anunciando que iban a pedir su expulsión por tratarse de una persona con “absoluta falta de adaptación”.

La última detención se produjo la madrugada del viernes, tras agredir junto a otra persona a tres jóvenes y apuñalarles con un arma blanca. El detenido, que tiene 17 años, estaba en un centro en régimen abierto y tutelado por la Diputación alavesa.

Fuentes de la diputación alavesa han confirmado a Radio Euskadi que este joven declaró ayer ante el juzgado de menores que decretó su ingreso en un centro de internamiento de justicia juvenil dependiente del Gobierno Vasco.

Sobre la pretensión de su expulsión, es un proceso complejo y largo. Hace pocos días el diputado alavés de políticas sociales Gorka Urtaran informaba de que desde abril del pasado año la diputación alavesa lo ha intentado en 9 ocasiones con 9 chicos pero que hasta el momento no ha habido ninguna expulsión.