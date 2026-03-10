La Diputación de Álava pedirá la expulsión del menor tutelado autor de una agresión homófoba en Vitoria
La Diputación Foral de Álava va a pedir la expulsión de España del menor tutelado autor de una agresión homófoba a dos jóvenes el pasado domingo en Vitoria.
Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado domingo en las inmediaciones del centro cívico de Aldabe cuando las dos víctimas fueron abordadas por tres chicos que les tiraron al suelo y les propinaron patadas y puñetazos mientras les insultaban por su condición de homosexuales.
Los tres detenidos, que pasaron a disposición de la Fiscalía de Menores, están tutelados por la Diputación y residen en el centro Bideberria.
En su comparecencia posterior a la reunión del Consejo de Gobierno foral, el diputado general de Álava, Ramiro González, ha dado a conocer que se va a solicitar a la Subdelegación del Gobierno en la provincia que inicie los trámites para "el retorno" a su país de origen de uno de los menores, presunto autor material de la agresión.
Se trata de un menor que está tutelado por la Diputación desde hace medio año aproximadamente y que ya ha protagonizado agresiones anteriores, no de carácter homófobo.
La Diputación ha tomado esta decisión al considerar que se trata de un menor con una "absoluta falta de adaptación al recurso en el que se encuentra" y a la sociedad que "pretende ayudarle a integrarse" en ella.
Medidas legales para la integración
Sobre las circunstancias que rodearon la agresión, el diputado general ha aclarado que estos menores "no están en una cárcel" ni en un centro cerrado "con rejas", sino que se trata de menores tutelados que "hacen vida normal" en un recurso abierto.
Sí ha reconocido que a las horas en las que se produjo la agresión, de madrugada, no deberían haber estado en la calle, aunque ha insistido en que para que no se vuelvan a repetir sucesos como los de este fin de semana la cuestión no es aumentar las medidas de seguridad sino educativas.
González ha explicado que lo que va a hacer la Diputación es "seguir trabajando en medidas educativas que ayuden a la integración de estos jóvenes", para que entiendan "la diversidad sexual, el respeto a todas las personas y a integrarse en una sociedad que precisamente es diversa y respeta todas las opciones" vitales.
El diputado general ha mostrado su "condena absoluta" por esta agresión, por ser un atentado "contra la dignidad, contra la libertad individual y contra los derechos humanos".
