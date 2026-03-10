La Diputación de Álava pedirá la expulsión del menor tutelado autor de una agresión homófoba en Vitoria

La Diputación Foral de Álava va a pedir la expulsión de España del menor tutelado autor de una agresión homófoba a dos jóvenes el pasado domingo en Vitoria.



Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado domingo en las inmediaciones del centro cívico de Aldabe cuando las dos víctimas fueron abordadas por tres chicos que les tiraron al suelo y les propinaron patadas y puñetazos mientras les insultaban por su condición de homosexuales.

Los tres detenidos, que pasaron a disposición de la Fiscalía de Menores, están tutelados por la Diputación y residen en el centro Bideberria.



En su comparecencia posterior a la reunión del Consejo de Gobierno foral, el diputado general de Álava, Ramiro González, ha dado a conocer que se va a solicitar a la Subdelegación del Gobierno en la provincia que inicie los trámites para "el retorno" a su país de origen de uno de los menores, presunto autor material de la agresión.



Se trata de un menor que está tutelado por la Diputación desde hace medio año aproximadamente y que ya ha protagonizado agresiones anteriores, no de carácter homófobo.

La Diputación ha tomado esta decisión al considerar que se trata de un menor con una "absoluta falta de adaptación al recurso en el que se encuentra" y a la sociedad que "pretende ayudarle a integrarse" en ella.