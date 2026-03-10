Homofobia
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Gasteizen eraso homofoboa egin zuen tutoretzapeko adingabea kanporatzeko eskatuko du Aldundiak

Duela urte erditik Arabako Foru Aldundiaren tutoretzapean dagoen adingabe bat da, eta aurretik ere erasoak egin izan ditu, baina ez homofoboak. Igande goizaldean gertatu zen erasoa. Hiru mutil hurbildu zitzaizkien bi biktimei kalean, lurrera bota eta ostikoak eta ukabilkadak eman zizkieten, homosexual izateagatik iraintzen zituzten bitartean.

centro cívico
Erasoa joan den igande goizaldean gertatu zen, Aldabeko gizarte-etxearen inguruan. Argazkia: Orain
author image

EITB

Azken eguneratzea

Joan den igandean Gasteizen bi gazteri eraso homofoboa egin zien adingabea Espainiatik kanporatzeko eskatuko du. 

Gertakariak joan den igande goizaldean izan ziren, Aldabeko gizarte-etxearen inguruan. Bi biktimei hiru mutil hurbildu zitzaizkien, lurrera bota eta ostikoak eta ukabilkadak eman zizkieten, homosexual izateagatik iraintzen zituzten bitartean.

Hiru atxilotuak Adingabeen Fiskaltzaren esku geratu ziren. Hirurak Arabako Aldundiaren tutoretzapean daude eta Bideberria zentroan bizi dira.

Foru Gobernuaren Kontseiluaren bileraren ondoren egindako agerraldian  Ramiro Gonzalez Arabako ahaldun nagusiak jakinarazi duenez, erasoaren ustezko egileetako bat bere jatorrizko herrialdera "itzultzeko" izapideak has ditzala eskatuko dio Gobernuaren Ordezkariordetzari.

Adingabea Aldundiaren tutoretzapean dago duela urte erdi inguru, eta aurretik ere erasoak izan ditu, baina ez homofoboak.

Aldundiak erabaki hori hartu du adingabe bat delako, "dagoen baliabidera eta gizartera erabat egokitzen ez delako".

Integraziorako legezko neurriak

Ahaldun nagusiak argitu du adingabe horiek ez daudela "kartzelan", ezta "burdin hesidun" zentro itxi batean ere, baizik eta baliabide ireki batean "bizitza normala egiten" duten tutoretzapeko adingabeak direla.

Onartu du erasoa gertatu zen orduetan, goizaldean, ez zutela kalean egon behar, baina berretsi du asteburu honetakoak bezalako gertaerak berriro gerta ez daitezen kontua ez dela segurtasun-neurriak areagotzea, baizik eta hezkuntza-neurriak areagotzea.

Gonzalezek azaldu duenez, Aldundiak "gazte horiek integratzen lagunduko duten hezkuntza-neurriak lantzen jarraituko du, sexu-aniztasuna, pertsona guztiekiko errespetua eta, hain zuzen ere, askotarikoa den eta aukera guztiak errespetatzen dituen gizarte batean integratzea" uler dezaten.

Ahaldun nagusiak "erabateko gaitzespena" agertu du eraso honengatik, "duintasunaren, norbanakoaren askatasunaren eta giza eskubideen aurkako" atentatua delako.

Homofobia Gasteiz Araba Arabako Foru Aldundia Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X