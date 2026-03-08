Detenidos tres menores en Vitoria-Gasteiz por agredir y proferir insultos homófobos a dos jóvenes

La Ertzaintza ha detenido esta mañana en Vitoria-Gasteiz a tres menores, dos 17 años y otro de 16, por haber agredido a dos chicos a los que además han proferido insultos de carácter homófobo mientras les golpeaban.



Según ha informado la Ertzaintza, alrededor de las 06:00 horas, varias dotaciones policiales han acudido al Casco Viejo dela capital alavesa, tras un aviso de dos personas que habían sufrido una agresión.



Las víctimas, dos jóvenes, han informado a los agentes de que, tras salir de un establecimiento de ocio, han sido abordados por tres chicos que les han tirado al suelo y les han propinado varios puñetazos y patadas.



Según han manifestado, mientras les golpeaban les habían proferido insultos en los que se aludía a su condición de homosexuales.



Minutos más tarde han sido localizados y arrestados los tres presuntos autores de esta agresión. Se trata de dos menores 17 años y uno más de 16.



Los detenidos quedarán a disposición de la Fiscalía de Menores una vez que finalicen las diligencias policiales.