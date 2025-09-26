Pradales anuncia una revisión al alza de las previsiones económicas para 2026 pese a las "nubes negras" de este otoño
Ha destacado que el 28 de octubre se aprobará el proyecto de presupuestos de Euskadi para 2026, que será "el más alto de la historia de Euskadi". Ha anunciado que el Gobierno Vasco revisará al alza sus previsiones económicas para 2026, dado que Euskadi ha demostrado su capacidad para "aguantar y hacer frente" al complicado contexto mundial.
Más noticias sobre sección
Las protestas contra Israel en Bilbao obligan a adelantar la meta de La Vuelta 3 km
Una multitud de manifestantes se ha movilizado durante toda la jornada para protestar por la participación del equipo Israel-Premier Tech.
El festival de música y solidaridad Hatortxu Rock da paso al festival Aske
El festival nació hace 26 años para ayudar a los familiares de los presos a sufragar los gastos derivados de la dispersión, y desde entonces se han llevado a cabo 30 ediciones, con la ilusión y el trabajo de miles de voluntarios y voluntarias como eje vertebrador. Terminada la dispersión, nacerá un nuevo festival, Aske, que reivindicará la Libertad de Euskal Herria.
Esteban critica al PP que intente “mezclar” al PNV en una trama en la que “no tiene nada que ver”
El presidente del PNV ha afirmado que es "evidente" que las relaciones del PNV con el PP "no están en un buen momento", tras los "ataques claros" a los jeltzales por parte de los populares en los últimos meses.