Pradales anuncia una revisión al alza de las previsiones económicas para 2026 pese a las "nubes negras" de este otoño

Ha destacado que el 28 de octubre se aprobará el proyecto de presupuestos de Euskadi para 2026, que será "el más alto de la historia de Euskadi". Ha anunciado que el Gobierno Vasco revisará al alza sus previsiones económicas para 2026, dado que Euskadi ha demostrado su capacidad para "aguantar y hacer frente" al complicado contexto mundial.