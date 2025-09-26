AURREKONTUAK
Udazkeneko "hodei beltzak" gorabehera, 2026rako aurreikuspen ekonomikoen goranzko berrikuspena iragarri du Pradalesek

EITB

2025eko urriaren 28an 2026rako Euskadiko aurrekontuen proiektua onartuko dela nabarmendu du Pradales lehendakariak, "Euskadiko historiako altuena", bere hitzetan. Eusko Jaurlaritzak 2026rako aurreikuspen ekonomikoak gorantz berrikusiko dituela iragarri du, Euskadik munduko testuinguru zailari "eusteko eta aurre egiteko" gaitasuna duela erakutsi baitu.

Imanol Pradales Eusko Jaurlaritza EAEko Aurrekontuak 2024

