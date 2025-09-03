VUELTA

Bi minutuz eten behar izan dute Vuelta Enekuri gainean, Israelen aurkako protesta dela eta

Israel Palestinan egiten ari den sarraskia salatzeko, hainbat ekintzailek errepidea hartu dute eta lasterketa eten egin behar izan dute. 

EITB

Azken eguneratzea

Espainiako Vuelta txirrindularitza-proba bi minutuz eten egin behar izan dute gaur Bilbon, Enekuri gainean, "Israelen genozidioa" salatzeko hainbat pertsonak egin duten protestaren ondorioz. 

13:35ean abiatu da lasterketa San Mames paretik, eta Enekuri gainera iritsi denean, hainbat ekintzale errepide erdira atera eta "Destroy Israel" idatzita zuen pankarta zabaldu dute, Palestinako banderak eskuan zituztela. Une horretan ibiltzen ari ziren txirrindulariak gelditu egin dira. 

Ertzaintzako agenteek ekintzaileak bidetik atera dituzte, eta lasterketa berriro abiatu da. 

