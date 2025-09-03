Interrumpida durante unos minutos La Vuelta tras una protesta en contra de Israel en el Alto de Enekuri en Bilbao

La Vuelta 2025 ha quedado interrumpida durante unos pocos minutos por la protesta de unas personas en contra del "genocidio" de Israel, después de que hayan irrumpido en la carretera del Alto de Enekuri en Bilbao por donde circulaban los ciclistas, que han tenido que detenerse.



La carrera había salido a las 13:35 horas desde la explanada de San Mamés en Bilbao y cuando el pelotón circulaba por el Alto de Enekuri, minutos antes de las dos menos cuarto de la tarde, un grupo pequeño de personas se ha colocado en la carretera con una pancarta en la que se podía leer "Destroy Israel" y con banderas de palestina.



Ello ha provocado que los ciclistas se hayan tenido que detener en este punto. Agentes de la policía han retirado de la carretera a las personas que portaban la pancarta pero alguno de los activistas ha permanecido algunos minutos más y ha denunciado la actuación de Israel contra el pueblo palestino. Finalmente, unos minutos después, el pelotón ha podido continuar con la carrera.