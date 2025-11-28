El actual presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier ya pidió perdón en 2019 a Polonia por la "tiranía" y la "barbarie" nazi, 80 años después del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, durante la commemoración que se realizó en la ciudad polaca de Wielun, donde cayeron las primeras bombas alemanas, a la que acudieron también otros líderes mundiales. "Agacho la cabeza ante las víctimas polacas de la tiranía alemana y les pido perdón. No lo olvidaremos nunca", afirmó entonces el presidente alemán. Steinmeier también solicitó perdón en 2024, cuando visitó Creta, por los crímenes cometidos por el Tercer Reich en Grecia durante el conflicto bélico.