Frank Steinmeier ya está en Euskadi
Con una hora de retraso, el presidente alemán y la primera dama han llegado ya al aeropuerto de Vitoria-Gasteiz. De allí, se trasladará a Ajuria Enea, donde les recibirá el lehendakari Imanol Pradales.
Así será la visita del presidente alemán a Gernika
Steinmeier aterriza en Foronda
Con una hora de retraso, el presidente alemán y la primera dama han llegado ya al aeropuerto de Vitoria-Gasteiz. De allí, se trasladará a Ajuria Enea, donde les recibirá el lehendakari Imanol Pradales.
Retraso en el vuelo
El avión que debía aterrizar en Foronda a las 9:45 con el presidente alemán y la primera dama llega con retraso. Se espera que aterrice en Vitoria-Gasteiz antes de las 11:00 horas.
Encuentro con las víctimas del bombardeo
El jefe del Estado alemán mantendrá también un encuentro con dos mujeres de 95 años supervivientes del bombardeo: Crucita Etxabe y Mari Carmen Agirre,. Está previsto que se encuentre con ellas durante el homenaje en el cementerio de Gernika, al mediodía.
Visita de Steinmeier a Gernika
El actual presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier ya pidió perdón en 2019 a Polonia por la "tiranía" y la "barbarie" nazi, 80 años después del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, durante la commemoración que se realizó en la ciudad polaca de Wielun, donde cayeron las primeras bombas alemanas, a la que acudieron también otros líderes mundiales. "Agacho la cabeza ante las víctimas polacas de la tiranía alemana y les pido perdón. No lo olvidaremos nunca", afirmó entonces el presidente alemán. Steinmeier también solicitó perdón en 2024, cuando visitó Creta, por los crímenes cometidos por el Tercer Reich en Grecia durante el conflicto bélico.
Visita histórica a Gernika
Gernika aguarda la llegada del presidente alemán, Frank Walter Steinmeier, que hoy participa en un homenaje a las víctimas del bombardeo, en el cementerio de Zallo. También acudirán el rey de España, Felipe VI, o el lehendakari Imanol Pradales.