Alemaniako presidentea Euskadira iritsi da
Ordubeteko atzerapenarekin, Alemaniako presidentea Forondako aireportura iritsi da dagoeneko. Handik, Alemaniako lehen damarekin, Ajuria Eneara joango da. Bertan, Imanol Pradales lehendariak hartuko ditu.
Alemaniako presidentearen bisita, minutuz minutu
Iritsi da Alemaniako presidentea
Ordubeteko atzerapenarekin, Alemaniako presidentea Forondako aireportura iritsi da dagoeneko. Handik, Alemaniako lehen damarekin, Ajuria Eneara joango da. Bertan, Imanol Pradales lehendariak hartuko ditu.
Hegaldiaren atzerapena
9:45ean Alemaniako presidentearekin eta lehen damarekin Forondan lur hartu behar zuen hegazkina atzeratu egin da.
Bonbardaketen biktimekin elkartuko da
Bonbardaketatik bizirik atera ziren 95 urteko bi emakumerekin bilduko da Alemaniako estatuburua: Crucita Etxabe eta Mari Carmen Agirre. Omenaldia Gernikako hilerrian egingo da, eguerdian.
Barkamen eskaeraren zain
Frank-Walter Steinmeier Alemaniako egungo presidenteak barkamena eskatu zion Poloniari 2019an, nazien "tirania" eta "basakeria" dela eta, Bigarren Mundu Gerra hasi eta 80 urtera, Poloniako Wielun hirian egindako memorazioan. Bertan, alemaniarren lehen bonbak erori ziren, eta munduko beste lider batzuk ere bertaratu ziren. "Burua makurtzen dut, Alemaniako tiraniaren biktima poloniarren aurrean, eta barkamena eskatzen dizuet. Ez dugu inoiz ahaztuko ", esan zuen Alemaniako presidenteak. Steinmeierrek ere barkamena eskatu zuen 2024an, Kreta bisitatu zuenean, Hirugarren Reichak Grezian gerra garaian egindako krimenengatik.
Alemaniako presidentearen zain
Gaurkoa egun garrantzitsua izango da Gernikako bonbardaketen biktimentzat. Alemaniako presidente batek, historian aurrenekoz, Gernikako biktimen omenaldian parte hartuko du. Eguerdian egingo diete ekitaldia, Zalloko hilerrian.