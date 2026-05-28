EH Bildu ampliaría su ventaja en Gipuzkoa, pese al crecimiento del PNV

EH Bildu incrementaría sus apoyos en Gipuzkoa, rozando el 40 % de intención de voto (39,7 %, 2,4 puntos más), y consolidaría su fortaleza en el territorio. De hecho, según la última encuesta de EITB Focus, a pesar de que el PNV mejoraría sus resultados, llegando al 33,7 % en intención de voto (un punto más), la coalición abertzale lograría aumentar su distancia con los jeltzales hasta los seis puntos (en este momento les separan 4,7 puntos).

Ambas formaciones, EH Bildu y PNV, son las únicas que crecerían en el territorio, consolidando una Gipuzkoa cada vez más bipartidista: entre ambas formaciones sumarían más del 73 % de los votos.

Mientras, el PSE lograría alrededor del 14,5 % de los votos, perdiendo un punto y medio. El PP, por su parte, se quedaría en un 5,3 % de los votos, perdiendo un punto. El espacio de la izquierda confederal rondaría el 4 % de los votos (2,3 % para una eventual marca de Sumar y 2,1 % para Podemos). Vox, finalmente, continuaría sin despegar en Bizkaia, y apenas lograría un 2,6 % de apoyos.

Conocimiento y valoración

La encuesta, asimismo, analiza el grado de conocimiento y valoración de los principales responsables de diputaciones y ayuntamientos. En Gipuzkoa, el 69,3 % de los encuestados del territorio asegura conocer a la diputada general, Eider Mendoza, que recibe una nota media de 6,2, la más elevada entre los diputados generales. Su nivel de aprobación alcanza el 51,1%; es decir, la mitad de los encuestados aprueba su gestión.

En cuanto a los municipios, la encuesta de EITB Focus no mide intención de voto de cara a las elecciones municipales del próximo año, aunque pregunta por aspectos relativos a la gestión municipal.

En el caso de Donostia/San Sebastián, la encuesta refleja un elevado conocimiento de Jon Insausti, alcalde desde hace apenas siete meses, y también un elevado grado de aprobación. El 96,3 % de los donostiarras encuestados le conocen y el 66,9 % le aprueban. El primer edil donostiarra obtiene una valoración media de 6 sobre 10.

En la encuesta también se pregunta por la gestión en otros municipios vascos, más allá de las capitales; atendiendo a Gipuzkoa, la encuesta pregunta por la gestión municipal en Irun, Eibar y Tolosa.

La alcaldesa irundarra, Cristina Laborda, obtiene un grado de conocimiento del 95,2 %, un índice de aprobación del 62,7 % y una valoración de un 5,3. Mientras, el primer edil de Eibar, el socialista Jon Iraola, es el alcalde que obtiene el mayor grado de conocimiento: el 98,8 % de los vecinos encuestados en la ciudad armera lo conocen. Además, cuenta con un índice de aprobación del 72,2 % y una valoración de 5,8.

Finalmente, el alcalde de Tolosa, Andu Martínez de Rituerto, obtiene un índice de conocimiento del 93,7 %, un grado de aprobación del 81,9 % y una valoración de 6,9. Con estos datos, el primer edil tolosarra es el líder municipal mejor valorado de cuantos se incluyen en la encuesta.