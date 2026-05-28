EH Bilduk aldea handituko luke Gipuzkoan, EAJk ere gora egin arren
EAJk emaitzak hobetuko lituzkeen arren, koalizio abertzaleak bere lidergoa sendotu eta sei puntuko aldea lortuko luke, EITB Focusen arabera.
EH Bildu nabarmen sendotuko da Gipuzkoa, botoen % 40ra hurbilduta (%39,7; 2,4 puntu gehiago), eta bere nagusitasuna finkatuko luke lurraldean. EITB Focusen azken inkestaren arabera, EAJk ere emaitzak hobetuko lituzkeen arren —botoen % 33,7ra iritsita, puntu bat gora—, koalizio abertzaleak jeltzaleekiko aldea handitzea lortuko luke, sei puntuko arrakala irekiz (gaur 4,7 puntuko tartea dago).
EH Bildu eta EAJ lirateke Gipuzkoan gora egingo luketen alderdi bakarrak, eta joera bipartidista sendotuko luke: bien artean botoen % 73 baino gehiago bilduko lituzkete.
PSE-EEk, berriz, botoen % 14,5 inguru eskuratuko lituzke; puntu eta erdi galduta. PPk, berriz, botoen % 5,3 eskuratuko lituzke, puntu bat galduta.
Ezker konfederalaren espazioari dagokionez, botoen % 4 inguruan geratuko litzateke (% 2,3 Sumar markarentzat eta % 2,1 Podemosentzat). Voxek, azkenik, botoen % 2,6 baino ez luke lortuko.
Ezagutza eta balorazioa
Inkestak aldundietako eta udaletako arduradun nagusien ezagutza eta balorazioa ere aztertu ditu. Gipuzkoan, inkestatuen % 69,3k dio Eider Mendoza ahaldun nagusia ezagutzen duela, eta 6,2ko batez besteko nota eman diote. Onespen maila % 51,1ekoa da.
Udalei dagokienez, EITB Focusen inkestak ez du udal hauteskundeetarako boto asmorik neurtu, baina udal kudeaketari buruz galdetu du.
Donostian, esaterako, inkestak erakusten du Jon Insausti alkateak ezagutza handia eta onarpen maila handia dituela, nahiz eta zazpi hilabete baino ez eraman karguan. Inkestatutako donostiarren % 96,3k ezagutzen dute, eta % 66,9k ontzat jotzen dute haren jarduna. Donostiako alkateak 6ko nota jaso du, hiriburuetako alkateen artean altuena.
Inkestak Euskal Herriko beste udalerri batzuetako kudeaketari buruz ere galdetu du, hiriburuetatik harago. Gipuzkoari dagokionez, Irun, Eibar eta Tolosako udal kudeaketa aztertu ditu.
Cristina Laborda Irungo alkateak % 95,2ko ezagutza maila du, % 62,7ko onespena eta 5,3ko balorazioa. Eibarri dagokionez, berriz, Jon Iraola alkate sozialistak ezagutza maila altua du, alkate guztien artean altuena. Eibarren inkestatutako % 98,8k ezagutzen dute; % 72,2ko onespena eta 5,8ko balorazioa ditu.
Azkenik, Andu Martinez de Rituerto Tolosako alkateak % 93,7ko ezagutza maila, % 81,9ko onespen-maila eta 6,9ko balorazioa lortu ditu. Datu horien arabera, Tolosako alkatea da inkestan ageri diren udal arduradunen artean baloraziorik onena jaso duena.
Metodologia eta lagina
Ikerketa honetan erabilitako metodologia izaera kuantitatibokoa izan da, elkarrizketa-teknikaren bidez gauzatua.
Ikerketa-teknika horrek planteatutako helburu guztiak erantzuteko aukera ematen du, baliozkotasun eta fidagarritasun handieneko emaitzak lortuz. Azterlanaren unibertsoa 18 urte edo gehiagoko pertsonek osatzen dute, Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan bizi direnek, eta landa-lana 2026ko apirilaren 17tik maiatzaren 13ra bitartean egin zen.
Laginketa estratifikatua egin da, kuoten araberako esleipen proportzionalarekin, metodologia kuantitatiboa erabiliz.
Lagina
4.250 inkesta egin dira guztira (950 Araban, 1.500 Bizkaian, 1.200 Gipuzkoan eta 600 Nafarroan). Inkestak honela banatu dira: 400 bana hiriburuetan —Gasteiz, Bilbo, Donostia eta Iruñea—; 200 bana Llodio, Amurrio, Getxo, Basauri, Barakaldo, Tolosa, Irun eta Eibarren; 50 Agurainen; 500 Bizkaiko gainerako udalerrietan; 200 Gipuzkoako eta Nafarroako gainerako udalerrietan; eta 100 Arabako gainerako udalerrietan.
Errore-marjina ±%1,5ekoa da datu orokorretarako; ±%3,17 Arabako Lurralde Historikorako; ±%2,53 Bizkaiko Lurralde Historikorako; ±%2,82 Gipuzkoako Lurralde Historikorako; eta ±%3,99 Nafarroarako, %95eko konfiantza-mailarekin.
Lagina ausazkoa eta estratifikatua izan da, lurralde-eremuaren, udalerriaren, sexuaren eta adinaren arabera.
Inkesten %24 euskaraz egin dira, eta gainerako %76ak gaztelaniaz. Emaitza orokorrak inkestatutako udalerrien biztanleria-tamainaren arabera ponderatu dira.
Landa-lana 2026ko apirilaren 17tik maiatzaren 13ra bitartean egin zen, telefono bidezko elkarrizketen bidez.
Inkestaren batez besteko iraupena 10 minutu eta 22 segundokoa izan da; laburrena 6 minutukoa eta luzeena 36 minutukoa.
