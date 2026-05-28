El PNV y EH Bildu continúan al alza en Álava, aunque los jeltzales se impondrían por un estrecho margen
El PNV se impondría a EH Bildu en las elecciones forales del próximo aó en Álava, aunque lo haría por un estrecho margen. Los jeltzales lograrían un 28,6 % de los votos, según la encuesta de EITB Focus, mientras que la coalición abertzale sumaría alrededor de un 27,9 %, de manera que la distancia entre ambas formaciones se quedaría en menos de un punto.
Ambas formaciones llegarían a esa posición de suma igualdad después de crecer algo más de dos puntos, manteniendo la tendencia al alza de los últimos años. En el caso del PNV, crecería 2,3 puntos, con respecto al resultado obtenido en las elecciones forales de 2023. EH Bildu, por su parte, crecería 2,4 puntos en relación con las últimas elecciones forales.
En el lado opuesto, tanto el PSE como el PP perderían algo más de dos puntos, según la encuesta. En el caso de los socialistas vascos, suman una intención de voto del 16,4 %, 2,4 puntos que el porcentaje de voto logrado en 2023. El PP, por su parte, experimentaría una bajada similar, pasando del 17,3 % de los últimos comicios forales al 14,9 %.
En cuanto al resto de formaciones, Álava es el territorio en el que más subiría Vox, que llegaría al 4,6 % (1,5 puntos más). En el espacio de la izquierda confederal, tanto Sumar (2,9 % de intención de voto) como Podemos (2,6 %) se quedarían por debajo del 3 %, de manera que podrían quedar sin representación de concurrir por separado.
Municipales
En cuanto a los municipios, la encuesta de EITB Focus no mide intención de voto de cara a las elecciones municipales del próximo año, aunque pregunta por aspectos relativos a la gestión municipal y la valoración de los alcaldes.
En Vitoria-Gasteiz, Maider Etxebarria (PSE), alcaldesa de la ciudad, cuenta con un grado de conocimiento del 95 % y una aprobación del 48 % (la mitad de las personas encuestadas aprueban su gestión). Su valoración promedia es de 4,8 sobre 10.
La encuesta, asimismo, pregunta por la gestión municipal y la valoración de alcaldes de otros tres municipios alaveses: Laudio, Amurrio y Agurain. La alcaldesa de Laudio, Ainize Gastaka (EH Bildu), cuenta con un grado de conocimiento del 95,5 %, un índice de aprobación del 61 % y una nota media de 5,7 sobre 10.
En Amurrio, su alcalde, Txerra Molinuevo (PNV), cuenta con un grado de conocimiento del 96,5 %, un índice de aprobación del 55,9 % y una nota media de 5,6 sobre 10.
Finalmente, el primer edil de Agurain, Raúl López de Uralde (EH Bildu), obtiene un grado de conocimiento del 88,9 %, un índice de aprobación del 68 % y una nota media de 6,2 sobre 10, la segunda más alta entre los alcaldes incluidos en la encuesta.
Metología y muestra
La metodología que se ha empleado para la elaboración en esta investigación es de tipo cuantitativa, mediante la técnica de entrevista
Esta técnica de investigación posibilita responder a la totalidad de los objetivos propuestos obteniendo unos resultados de máxima validez y fiabilidad. La población que integra el universo de estudio es la compuesta por el conjunto de personas mayores o igual a18 años, residentes en la CAV y Navarra, realizándose el trabajo de campo durante los días 17 de abril y 13 de mayo de 2026.
Se ha realizado un muestreo estratificado, con fijación proporcional a las cuotas, utilizando igualmente metodología cuantitativa.
Muestra
4.250 encuestas (950 en Araba, 1.500 en Bizkaia, 1.200 en Gipuzkoa y 600 en Navarra). Las encuestas se dividen la siguiente manera: 400 en cada una de las capitales, Vitoria-Gasteiz, Bilbao, Donostia y Pamplona; 200 en cada uno de los municipios de Llodio, Amurrio, Getxo, Basauri, Barakaldo, Tolosa, Irun y Eibar; 50 en Salvatierra/Agurain; 500 en el resto de Bizkaia, 200 en el resto de Gipuzkoa y Navarra, y 100 en el resto de Araba.
Los Em= ±1,5 % para datos totales, ± 3, 17 % para el TH de Álava, ±2,53 % para TH de Bizkaia, ±2,82 % para el TH de Gipuzkoa y ±3,99% para Navarra, con un nivel de confianza del 95%.
Muestra aleatoria estratificada por ámbito territorial, municipio, sexo y edad.
El 24 % de las encuestas han sido realizadas en euskera y el 76 % restantes en castellano. Resultados totales ponderados por tamaño poblacional de los municipios encuestados.
El trabajo de campo se realizó durante los días 17 de abril al 13 de mayo de 2026, mediante entrevista telefónica.
La duración media de la encuesta ha sido de 10’ 22”, siendo la encuesta más corta de 6’ y la más larga de 36’.
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