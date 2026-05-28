El PNV y EH Bildu continúan al alza en Álava, aunque los jeltzales se impondrían por un estrecho margen

El PNV se impondría a EH Bildu en las elecciones forales del próximo aó en Álava, aunque lo haría por un estrecho margen. Los jeltzales lograrían un 28,6 % de los votos, según la encuesta de EITB Focus, mientras que la coalición abertzale sumaría alrededor de un 27,9 %, de manera que la distancia entre ambas formaciones se quedaría en menos de un punto.

Ambas formaciones llegarían a esa posición de suma igualdad después de crecer algo más de dos puntos, manteniendo la tendencia al alza de los últimos años. En el caso del PNV, crecería 2,3 puntos, con respecto al resultado obtenido en las elecciones forales de 2023. EH Bildu, por su parte, crecería 2,4 puntos en relación con las últimas elecciones forales.

En el lado opuesto, tanto el PSE como el PP perderían algo más de dos puntos, según la encuesta. En el caso de los socialistas vascos, suman una intención de voto del 16,4 %, 2,4 puntos que el porcentaje de voto logrado en 2023. El PP, por su parte, experimentaría una bajada similar, pasando del 17,3 % de los últimos comicios forales al 14,9 %.

En cuanto al resto de formaciones, Álava es el territorio en el que más subiría Vox, que llegaría al 4,6 % (1,5 puntos más). En el espacio de la izquierda confederal, tanto Sumar (2,9 % de intención de voto) como Podemos (2,6 %) se quedarían por debajo del 3 %, de manera que podrían quedar sin representación de concurrir por separado.

Municipales

En cuanto a los municipios, la encuesta de EITB Focus no mide intención de voto de cara a las elecciones municipales del próximo año, aunque pregunta por aspectos relativos a la gestión municipal y la valoración de los alcaldes.

En Vitoria-Gasteiz, Maider Etxebarria (PSE), alcaldesa de la ciudad, cuenta con un grado de conocimiento del 95 % y una aprobación del 48 % (la mitad de las personas encuestadas aprueban su gestión). Su valoración promedia es de 4,8 sobre 10.

La encuesta, asimismo, pregunta por la gestión municipal y la valoración de alcaldes de otros tres municipios alaveses: Laudio, Amurrio y Agurain. La alcaldesa de Laudio, Ainize Gastaka (EH Bildu), cuenta con un grado de conocimiento del 95,5 %, un índice de aprobación del 61 % y una nota media de 5,7 sobre 10.

En Amurrio, su alcalde, Txerra Molinuevo (PNV), cuenta con un grado de conocimiento del 96,5 %, un índice de aprobación del 55,9 % y una nota media de 5,6 sobre 10.

Finalmente, el primer edil de Agurain, Raúl López de Uralde (EH Bildu), obtiene un grado de conocimiento del 88,9 %, un índice de aprobación del 68 % y una nota media de 6,2 sobre 10, la segunda más alta entre los alcaldes incluidos en la encuesta.