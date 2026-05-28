El PNV mantendría su hegemonía en Bizkaia, aunque EH Bildu recorta distancias
A un año de las elecciones forales, el PNV igualaría sus resultados de 2023, mientras que la coalición abertzale crecería cuatro puntos.
El PNV volvería a imponerse con claridad en unas elecciones forales en Bizkaia, pero EH Bildu consolidaría una tendencia al alza que estrecha la distancia entre las dos principales fuerzas. Así lo refleja la última encuesta de EITB Focus, que sitúa a los jeltzales en el 39,2% de los votos, el mismo porcentaje que logró hace cuatro años, mientras que la coalición soberanista crecería cuatro puntos, hasta alcanzar el 29,6%.
El escenario dibuja una Bizkaia en la que el PNV seguiría dominando el territorio, reteniendo cuatro de cada diez votos, aunque con una ventaja menos amplia sobre EH Bildu. Entre ambas formaciones sumarían cerca del 70% del apoyo electoral.
El resto de partidos quedarían a bastante distancia. El PSE-EE perdería alrededor de dos puntos y se situaría en el 14 % de intención de voto. El PP también retrocedería ligeramente, hasta el 6,6 %.
La caída más pronunciada sería la del espacio confederal de izquierdas. Elkarrekin pasaría del 7,4 % cosechado en 2023 al 3,1 %, y una eventual marca en torno a Sumar lograría un 3,5 % de apoyos. Vox, por su parte, obtendría un 2,6 % de los votos.
La encuesta también analiza el grado de conocimiento y valoración de los máximos responsables institucionales. En Bizkaia, el 64,5% de los encuestados asegura conocer a la diputada general, Elixabete Etxanobe, que recibe una nota media de 5,9.
Elecciones en Bilbao
En Bilbao, como en el resto de municipios, EITB Focus no ha medido intención de voto, aunque sí recoge datos sobre la percepción ciudadana del alcalde, Juan Mari Aburto. El 96,2 % de los bilbaínos afirma conocerle y, entre ellos, un 66,4% aprueba su labor al frente del Ayuntamiento. La nota media que recibe es de 5,5.
Respecto a la gestión municipal, los encuestados otorgan al equipo de gobierno una valoración media de 5,98 puntos.
Otros municipios
En la encuesta también se pregunta por la gestión en otros municipios vascos, así como por el nivel de conocimiento y aprobación de sus alcaldes. Al margen de Bilbao, en Bizkaia se pregunta por la gestión en Barakaldo, Getxo y Basauri.
En la ciudad fabril, la actual alcaldesa, Amaia del Campo, tiene un nivel de conocimiento sugerido del 96 %, una valoración de 5,7 y un índice de aprobación del 71 %.
En Getxo, por su parte, la alcaldesa, Amaia Agirre, tiene un nivel de conocimiento sugerido del 94,9 % entre sus vecinos, una valoración de un 3,8 y un índice de aprobación del 36,2 %.
En Basauri, finalmente, el alcalde, Asier Iragorri, tiene un nivel de conocimiento sugerido del 97,1 % entre sus vecinos, una valoración de 6,1 y un índice de aprobación del 72,4 %.
Metología y muestra
La metodología que se ha empleado para la elaboración en esta investigación es de tipo cuantitativa, mediante la técnica de entrevista
Esta técnica de investigación posibilita responder a la totalidad de los objetivos propuestos obteniendo unos resultados de máxima validez y fiabilidad. La población que integra el universo de estudio es la compuesta por el conjunto de personas mayores o igual a 18 años, residentes en la CAV y Navarra, realizándose el trabajo de campo entre los días 17 de abril y 13 de mayo de 2026.
Se ha realizado un muestreo estratificado, con fijación proporcional a las cuotas, utilizando igualmente metodología cuantitativa.
Muestra
4.250 encuestas (950 en Araba, 1.500 en Bizkaia, 1.200 en Gipuzkoa y 600 en Navarra). Las encuestas se dividen de la siguiente manera: 400 en cada una de las capitales, Vitoria-Gasteiz, Bilbao, Donostia y Pamplona; 200 en cada uno de los municipios de Llodio, Amurrio, Getxo, Basauri, Barakaldo, Tolosa, Irun y Eibar; 50 en Salvatierra/Agurain; 500 en el resto de Bizkaia, 200 en el resto de Gipuzkoa y Navarra, y 100 en el resto de Araba.
Los Em= ±1,5 % para datos totales, ± 3, 17 % para el TH de Álava, ±2,53 % para TH de Bizkaia, ±2,82 % para el TH de Gipuzkoa y ±3,99% para Navarra, con un nivel de confianza del 95%.
Muestra aleatoria estratificada por ámbito territorial, municipio, sexo y edad.
El 24 % de las encuestas han sido realizadas en euskera y el 76 % restantes en castellano. Resultados totales ponderados por tamaño poblacional de los municipios encuestados.
El trabajo de campo se realizó durante los días 17 de abril al 13 de mayo de 2026, mediante entrevista telefónica.
La duración media de la encuesta ha sido de 10’ 22”, siendo la encuesta más corta de 6’ y la más larga de 36’.
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