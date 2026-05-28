EAJk bere nagusitasunari eutsiko lioke Bizkaian, baina EH Bilduk nabarmen egingo luke gora
Foru hauteskundetarako urtebete falta denean, EAJk 2023ko emaitzak berdinduko lituzke, eta EH Bilduk lau puntu egingo luke gora.
EAJk nagusitasunez irabaziko lituzke datorren urteko foru hauteskundeak Bizkaian, baina EH Bilduk nabarmen egingo luke gora. Jeltzaleek duela lau urteko emaitza berdinduko lukete, botoen % 39,2 eskuratuta, EITB Focusen inkestaren arabera. Koalizio abertzaleak, berriz, lau puntu egingo luke gora, %29,6ra arte
Horrela, jeltzaleek beren nagusitasunari eutsiko liokete, 10 bototik lau eskuratuta, baina EH Bildurekiko tartea murriztuko litzateke. Bi indar abertzaleen botoak gehituta, 10 bototik 7 eskuratuko lituzkete.
Gainontzeko alderdiei dagokienez, PSEk bi puntu inguru galduko lituzkee, eta % 14an geratuko litzateke. PPk ere ia bi puntu galduko lituzke, botoen % 6,6 eskuratuta.
Galerarik handiena Bizkaian ezker konfederalak izango luke (Podemos % 3,1era jaitsiko litzateke eta Sumar % 3,5ean geratuko litzateke). Voxek, azkenik, botoen % 2,6 eskuratuko luke.
Bestalde, EITB Focusen inkestak ahaldun nagusien ezagutzaren, onespen mailaren eta balorazioaren inguruan galdetu du.
Iradokitako ezagutzari dagokionez, inkestatutako bizkaitarren % 64,5ek ezagutzen dute Elixabete Etxanobe ahaldun nagusia, eta 5,9ko nota ematen diote. Onespen mailari dagokionez, % 40,2koa da (alegia, 10 inkestatutakoen artean 4k ematen diote 5 eta 10 bitarteko balorazioa).
Bilbo
EITB Focusen inkestak ez du Bilboko boto-asmorik neurtu, baina zabaldu ditu udalari buruzko zenbait datu, bereziki, Juan Mari Aburto alkatearen ezagutza eta onespen-mailari buruz.
EITB Focusek inkestatutako bilbotarren % 96,2k ezagutzen dute Aburto; horien artean, % 66,4k onesten dute bere jarduna, eta batez beste 5,5ko nota jaso du.
Bestalde, udalaren kudeaketari dagokionez, inkestatuek 5,98ko nota eman diote gobernu taldearen kudeaketari.
Beste zenbait udalerri
Inkestan, beste udalerri batzuetako kudeaketari buruz ere galdetu dute, baita alkateen ezagutza eta onespen-mailari buruz ere. Bilboz gain, Barakaldo, Getxo eta Basauriko kudeaketa aztertu dituzte Bizkaian.
Barakaldon, Amaia del Campo alkateak % 96ko ezagutza maila du herritarren artean; 5,7ko balorazioa jaso du, eta onespen maila % 71koa da.
Getxon, berriz, Amaia Agirre alkateak % 94,9ko ezagutza du; 3,8ko balorazioa eskuratu du, eta onespen maila % 36,2koa da.
Basaurin, azkenik, Asier Iragorri alkateak % 97,1eko ezagutza maila du herritarren artean; 6,1eko balorazioa lortu du, eta onespen indizea %72,4koa da. Euskal Herri osoko datuei erreparatuta, Tolosako alkate Andu Martinez de Rituertok baino ez du gainditu Iragorri balorazioan eta onespen mailan.
Metodologia eta lagina
Ikerketa honetan erabilitako metodologia izaera kuantitatibokoa izan da, elkarrizketa-teknikaren bidez gauzatua.
Ikerketa-teknika horrek planteatutako helburu guztiak erantzuteko aukera ematen du, baliozkotasun eta fidagarritasun handieneko emaitzak lortuz. Azterlanaren unibertsoa 18 urte edo gehiagoko pertsonek osatzen dute, Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan bizi direnek, eta landa-lana 2026ko apirilaren 17tik maiatzaren 13ra bitartean egin zen.
Laginketa estratifikatua egin da, kuoten araberako esleipen proportzionalarekin, metodologia kuantitatiboa erabiliz.
Lagina
4.250 inkesta egin dira guztira (950 Araban, 1.500 Bizkaian, 1.200 Gipuzkoan eta 600 Nafarroan). Inkestak honela banatu dira: 400 bana hiriburuetan —Gasteiz, Bilbo, Donostia eta Iruñea—; 200 bana Llodio, Amurrio, Getxo, Basauri, Barakaldo, Tolosa, Irun eta Eibarren; 50 Agurainen; 500 Bizkaiko gainerako udalerrietan; 200 Gipuzkoako eta Nafarroako gainerako udalerrietan; eta 100 Arabako gainerako udalerrietan.
Errore-marjina ±%1,5ekoa da datu orokorretarako; ±%3,17 Arabako Lurralde Historikorako; ±%2,53 Bizkaiko Lurralde Historikorako; ±%2,82 Gipuzkoako Lurralde Historikorako; eta ±%3,99 Nafarroarako, %95eko konfiantza-mailarekin.
Lagina ausazkoa eta estratifikatua izan da, lurralde-eremuaren, udalerriaren, sexuaren eta adinaren arabera.
Inkesten %24 euskaraz egin dira, eta gainerako %76ak gaztelaniaz. Emaitza orokorrak inkestatutako udalerrien biztanleria-tamainaren arabera ponderatu dira.
Landa-lana 2026ko apirilaren 17tik maiatzaren 13ra bitartean egin zen, telefono bidezko elkarrizketen bidez.
Inkestaren batez besteko iraupena 10 minutu eta 22 segundokoa izan da; laburrena 6 minutukoa eta luzeena 36 minutukoa.
Zure interesekoa izan daiteke
Migraina kasuak ia bikoiztu egin dira 1990etik, eta gero eta gehiago izango direla aurreikusten dute adituek
Gaixotasun horrek desgaitasuna eta tentsio-motako zefalea areagotzea ekar lezake, batez ere 50 urteko emakumeen kasuan.
Odol-test berri batek alzheimerrerantz daraman narriadura kognitibo arinaren progresioa detektatzen du
Test berri honek biomarkatzaile berriak neurtzen ditu eta datu klinikoekin konbinatzen ditu, zehaztasun handiz iragartzeko narriadura kognitibo arina duten zein pazientek egingo duten aurrera alzheimerrerantz eta zeintzuk mantenduko diren egonkor.
Litioa erabakigarria izan liteke Alzheimerra agertzeko eta gaixotasunaren aurkako tratamendua emateko
Harvardeko ikertzaileek aurkitu dute garuneko litioaren galerak oroimenaren narriadura bizkortzen duela, gaixotasunari lagunduz. Nature aldizkarian argitaratutako eta 10 urtetan egindako lanak lehen aldiz erakusten du litioa modu naturalean produzitzen dela garunean, eta neurodegeneraziotik babesten duela.
Osakidetzak profesionalek baliozkotutako edukiak dakartzan webgune bat prestatu du
Kontsultan bertan eduki jakin bat (ikastaroak, tailerrak, material multimedia...) agindu edo preskribatzeko aukera ematen die osasun arloko profesionalei, pazienteek eta familia zaintzaileek ezagutza zabaldu eta beren gaixotasuna hobeto kudea dezaten.