UPN se impondría en Navarra, pero lejos de la mayoría; PSN y EH Bildu rivalizarían por la segunda plaza

UPN se impondría en las elecciones al Parlamento de Navarra del próximo año, aunque tendría muy complicado gobernar, según la última encuesta de EITB Focus. La suma de UPN, PP y Vox quedaría lejos de la mayoría absoluta, situada por encima de los 25 escaños de 50, y las formaciones de la órbita progresista, PSN, EH Bildu, Geroa Bai y la izquierda confederal, tendrían la opción de reeditar un gobierno de progreso.

Un decenio después de que UPN perdiese en 2015 el poder, la formación regionalista sigue teniendo complicado su regreso al Palacio de Navarra. La formación liderada por Cristina Ibarrola lograría, según la encuesta de EITB Focus, un 26,2 % de los votos, bajando 2 puntos (desde el 28,5 %).

Sin embargo, la suma de sus apoyos a los del PP (se mantienen en un 7,5 % de intención de voto) y Vox (6,7 %, 2,3 puntos más) les deja lejos de la mayoría absoluta que necesitaría para gobernar, con una representación en suma similar a la actual o algo menor, pero con Vox reforzado en detrimento de UPN.

Posibilidad de reeditar

En el lado opuesto, las formaciones que conforman el Gobierno de Navarra o lo sostienen de manera externa tendrían la opción de reeditar este Ejecutivo, e incluso podrían mejorar ligeramente sus resultados.

El PSN y EH Bildu rivalizarían para ser segunda fuerza. La encuesta de EITB Focus otorga a los socialistas un 20,5 % de intención de voto (apenas medio punto menos que los resultados que obtuvieron en 2023), mientras que EH Bildu se situaría al filo del 20 % de apoyos (19,9 %), creciendo 2,5 puntos desde 2023.

Geroa Bai, mientras, se mantendría como cuarta formación, con un 13 % de intención de voto (medio punto menos). La izquierda confederal, mientras, lograría un 5,6 % de intención de voto (frente al 6,2 % que logró en 2023). La encuesta ha preguntado por los apoyos a Contigo/Zurekin, aunque está por ver con que marca concurre este espacio.

En cuanto a valoración de líderes, la presidenta de Navarra, María Chivite, obtiene un índice de aprobación del 64,7 % y una valoración de 5,2 sobre 10.