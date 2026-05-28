UPN se impondría en Navarra, pero lejos de la mayoría; PSN y EH Bildu rivalizarían por la segunda plaza
UPN se impondría en las elecciones al Parlamento de Navarra del próximo año, aunque tendría muy complicado gobernar, según la última encuesta de EITB Focus. La suma de UPN, PP y Vox quedaría lejos de la mayoría absoluta, situada por encima de los 25 escaños de 50, y las formaciones de la órbita progresista, PSN, EH Bildu, Geroa Bai y la izquierda confederal, tendrían la opción de reeditar un gobierno de progreso.
Un decenio después de que UPN perdiese en 2015 el poder, la formación regionalista sigue teniendo complicado su regreso al Palacio de Navarra. La formación liderada por Cristina Ibarrola lograría, según la encuesta de EITB Focus, un 26,2 % de los votos, bajando 2 puntos (desde el 28,5 %).
Sin embargo, la suma de sus apoyos a los del PP (se mantienen en un 7,5 % de intención de voto) y Vox (6,7 %, 2,3 puntos más) les deja lejos de la mayoría absoluta que necesitaría para gobernar, con una representación en suma similar a la actual o algo menor, pero con Vox reforzado en detrimento de UPN.
Posibilidad de reeditar
En el lado opuesto, las formaciones que conforman el Gobierno de Navarra o lo sostienen de manera externa tendrían la opción de reeditar este Ejecutivo, e incluso podrían mejorar ligeramente sus resultados.
El PSN y EH Bildu rivalizarían para ser segunda fuerza. La encuesta de EITB Focus otorga a los socialistas un 20,5 % de intención de voto (apenas medio punto menos que los resultados que obtuvieron en 2023), mientras que EH Bildu se situaría al filo del 20 % de apoyos (19,9 %), creciendo 2,5 puntos desde 2023.
Geroa Bai, mientras, se mantendría como cuarta formación, con un 13 % de intención de voto (medio punto menos). La izquierda confederal, mientras, lograría un 5,6 % de intención de voto (frente al 6,2 % que logró en 2023). La encuesta ha preguntado por los apoyos a Contigo/Zurekin, aunque está por ver con que marca concurre este espacio.
En cuanto a valoración de líderes, la presidenta de Navarra, María Chivite, obtiene un índice de aprobación del 64,7 % y una valoración de 5,2 sobre 10.
La situación en Iruñea
La encuesta de EITB Focus no ha preguntado por la intención de voto en Iruñea, aunque sí incluye algunos datos relativos al Ayuntamiento de la capital navarra y, especialmente, a los niveles de conocimiento y aprobación de su alcalde, Joseba Asiron.
El 96,7 % de las y los pamploneses encuestados por EITB Focus, con una muestra en la capital navarra de 400 personas, conoce a Joseba Asiron. Además, el primer edil pamplonés tiene un índice de aprobación del 66,1 % (dos de cada tres encuestados le aprueban) y suma una nota media de un 5,7.
Por otro lado, en cuanto a la gestión del Ayuntamiento, los encuestados otorgan al equipo de gobierno una nota de 5,98.
En cuanto al voto en las próximas elecciones municipales, la encuesta únicamente pregunta por la fidelidad de voto. Las formaciones que mayor fidelidad de voto alcanzan son el PP y EH Bildu: el 100 % de quienes votaron a los populares y el 91,1 % de quienes votaron a la coalición abertzale en 2023 dicen que repetirán el sentido de su voto.
Metología y muestra
La metodología que se ha empleado para la elaboración en esta investigación es de tipo cuantitativa, mediante la técnica de entrevista
Esta técnica de investigación posibilita responder a la totalidad de los objetivos propuestos obteniendo unos resultados de máxima validez y fiabilidad. La población que integra el universo de estudio es la compuesta por el conjunto de personas mayores o igual a18 años, residentes en la CAV y Navarra, realizándose el trabajo de campo durante los días 17 de abril y 13 de mayo de 2026.
Se ha realizado un muestreo estratificado, con fijación proporcional a las cuotas, utilizando igualmente metodología cuantitativa.
Muestra
4.250 encuestas (950 en Araba, 1.500 en Bizkaia, 1.200 en Gipuzkoa y 600 en Navarra). Las encuestas se dividen la siguiente manera: 400 en cada una de las capitales, Vitoria-Gasteiz, Bilbao, Donostia y Pamplona; 200 en cada uno de los municipios de Llodio, Amurrio, Getxo, Basauri, Barakaldo, Tolosa, Irun y Eibar; 50 en Salvatierra/Agurain; 500 en el resto de Bizkaia, 200 en el resto de Gipuzkoa y Navarra, y 100 en el resto de Araba.
Los Em= ±1,5 % para datos totales, ± 3, 17 % para el TH de Álava, ±2,53 % para TH de Bizkaia, ±2,82 % para el TH de Gipuzkoa y ±3,99% para Navarra, con un nivel de confianza del 95%.
Muestra aleatoria estratificada por ámbito territorial, municipio, sexo y edad.
El 24 % de las encuestas han sido realizadas en euskera y el 76 % restantes en castellano. Resultados totales ponderados por tamaño poblacional de los municipios encuestados.
El trabajo de campo se realizó durante los días 17 de abril al 13 de mayo de 2026, mediante entrevista telefónica.
La duración media de la encuesta ha sido de 10’ 22”, siendo la encuesta más corta de 6’ y la más larga de 36’.
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