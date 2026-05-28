UPN lehen indarra izango litzateke Nafarroan, baina gehiengotik urrun; PSN zein EH Bildu, bigarren izateko lehian
Eskuinaren batuketa (UPN, PP eta Vox) gehiengo osotik urrun geratuko litzateke; eta PSNk, EH Bilduk, Geroa Baik eta ezker konfederalak Gobernu aurrerakoi bat berretsi lezakete.
UPN nagusituko litzateke datorren urteko Nafarroako Parlamenturako hauteskundeetan, baina oso zail izango luke gobernatzeko, EITB Focusen azken inkestaren arabera. UPNren, PPren eta Voxen baturak urrun izango luke gehiengo osoa, eta indar aurrerakoiek —PSNk, EH Bilduk, Geroa Baik eta ezker konfederalak— aukera izango lukete gobernu progresista berriz osatzeko.
UPNk 2015ean boterea galdu zuenetik hamar urte igaro direnean, alderdi erregionalistak zail du oraindik Nafarroako Jauregira itzultzea. EITB Focusen inkestaren arabera, UPNk botoen % 26,2 lortuko luke (bi puntu baino gehiago galduko lituzke). Hala ere, PPren babesekin —botoen % 7,5ean eutsiko lioke— eta Voxen emaitzekin —% 6,7; 2,3 puntu gehiago— batuta ere, eskuineko blokeak ez luke gobernatzeko beharrezkoa den gehiengo osoa eskuratuko.
Egungoaren antzeko ordezkaritza lortuko lukete — edo zertxobait apalagoa—, baina Vox indartuta aterako litzateke, UPNren kaltetan.
Gobernua berritzeko aukera
Beste aldean, Nafarroako Gobernua osatzen duten edo kanpotik sostengatzen duten indarrek egungo gobernua berritzeko aukera izango lukete, emaitzak apur bat hobetuta.
PSN eta EH Bildu lehian ariko lirateke bigarren indarra izateko. Sozialistei botoen % 20,5 ematen die inkestak —2023an lortutakoa baino puntu erdi gutxiago—, eta EH Bilduk % 19,9 eskuratuko luke boto-asmoan, 2023an baino 2,5 puntu gehiago).
Geroa Bai laugarren indarra izango litzateke berriro ere, botoen % 13rekin (puntu erdi galduko luke). Ezker konfederalak, berriz, botoen % 5,6 lortuko luke, (2023an % 6,2 izan zuen). Aipatu beharra dago, inkestak Contigo/Zurekin markari buruz galdetu duela, baina oraindik ez dago argi espazio hori zein izenekin aurkeztuko den.
Liderren balorazioari dagokionez, Maria Chivite Nafarroako presidenteak % 64,7ko onespen indizea du eta 5,2ko balorazioa.
Iruñeko egoera
EITB Focusen inkestak ez du Iruñeko boto-asmorik neurtu, baina zabaldu ditu udalari buruzko zenbait datu edota Joseba Asiron alkatearen ezagutza eta onarpen mailari buruz.
EITB Focusek Iruñean inkestatutako herritarren % 96,7k ezagutzen dute Joseba Asiron; horien artean, % 66,1ek onesten dute, eta batez beste 5,7ko nota jaso du.
Bestalde, udalaren kudeaketari dagokionez, inkestatuek 5,98ko nota eman diote gobernu taldearen kudeaketari.
Hurrengo udal hauteskundeetarako botoari dagokionez, inkestak boto fideltasuna neurtu du. PPk eta EH Bilduk dituzte boto emaile fidelenak: 2023an PP bozkatu zutenen %100ek eta EH Bildu bozkatu zutenen %91,1ek berriro alderdi bera bozkatuko lukete.
Metodologia eta lagina
Ikerketa honetan erabilitako metodologia izaera kuantitatibokoa izan da, elkarrizketa-teknikaren bidez gauzatua.
Ikerketa-teknika horrek planteatutako helburu guztiak erantzuteko aukera ematen du, baliozkotasun eta fidagarritasun handieneko emaitzak lortuz. Azterlanaren unibertsoa 18 urte edo gehiagoko pertsonek osatzen dute, Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan bizi direnek, eta landa-lana 2026ko apirilaren 17tik maiatzaren 13ra bitartean egin zen.
Laginketa estratifikatua egin da, kuoten araberako esleipen proportzionalarekin, metodologia kuantitatiboa erabiliz.
Lagina
4.250 inkesta egin dira guztira (950 Araban, 1.500 Bizkaian, 1.200 Gipuzkoan eta 600 Nafarroan). Inkestak honela banatu dira: 400 bana hiriburuetan —Gasteiz, Bilbo, Donostia eta Iruñea—; 200 bana Llodio, Amurrio, Getxo, Basauri, Barakaldo, Tolosa, Irun eta Eibarren; 50 Agurainen; 500 Bizkaiko gainerako udalerrietan; 200 Gipuzkoako eta Nafarroako gainerako udalerrietan; eta 100 Arabako gainerako udalerrietan.
Errore-marjina ±%1,5ekoa da datu orokorretarako; ±%3,17 Arabako Lurralde Historikorako; ±%2,53 Bizkaiko Lurralde Historikorako; ±%2,82 Gipuzkoako Lurralde Historikorako; eta ±%3,99 Nafarroarako, %95eko konfiantza-mailarekin.
Lagina ausazkoa eta estratifikatua izan da, lurralde-eremuaren, udalerriaren, sexuaren eta adinaren arabera.
Inkesten %24 euskaraz egin dira, eta gainerako %76ak gaztelaniaz. Emaitza orokorrak inkestatutako udalerrien biztanleria-tamainaren arabera ponderatu dira.
Landa-lana 2026ko apirilaren 17tik maiatzaren 13ra bitartean egin zen, telefono bidezko elkarrizketen bidez.
Inkestaren batez besteko iraupena 10 minutu eta 22 segundokoa izan da; laburrena 6 minutukoa eta luzeena 36 minutukoa.
