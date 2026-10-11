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Gabriel Rufian ERCren Kongresurako zerrendaburua izango da hauteskunde orokorretan

Alderdi katalanak ohar bidez jakinarazi du erabakia. Horrenbestez, Fronte Zabalaren hautagai izateko aukera guztiz baztertuta geratu da. 

(Foto de ARCHIVO) El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, a su llegada a una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 16 de septiembre de 2026, en Madrid (España). La crisis migratoria que vive Ceuta desde el pasado mes de julio vuelve a centrar las preguntas de la oposición al Gobierno en la sesión de control con preguntas cómo cuáles son los planes para la ciudad autónoma o si el Ejecutivo considera que ante la entrada irregular de los migrantes se ha degradado la imagen de España en el exterior. Diego Radamés / Europa Press 16 SEPTIEMBRE 2026;DIPUTADOS;CONGRESO;SESIÓN DE CONTROL; 16/9/2026

Rufian, Europa Pressen artxiboko argazki batean.

EITB

Azken eguneratzea

Gabriel Rufian orain arte ERCk Kongresuan zuen bozeramailea errepublikanoen hautagai izango da berriro azaroaren 29ko hauteskunde orokorretan. 

Alderdi katalanak ohar bidez jakinarazi du erabakia eta gaur bertan egingo dute ofizial, Zuzendaritza Nazionalak bilera baitu. 

Oharraren arabera, "datozen egunetan hautagaitzaren inguruko xehetasun gehiago emango ditugu". 

Azken hilabeteotan ezkerreko indarren hautagai izateko prest azaldu da Rufian, eta zalantza zegoen Fronte Zabalaren hautagaitzan txertatuko ote zen. Azkenean, baina, ERCren zerrendaburu izango dela baieztatu dute. 

ERC Hauteskunde Orokorrak Politika

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