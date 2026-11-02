Trump llama a votar en las 'midterm' contra los "extremistas y peligrosos" candidatos demócratas

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha aprovechado su último acto político antes de las elecciones de medio mandato de mañana para pedir el voto contra los candidatos demócratas, que ha caracterizado como "extremistas y peligrosos" en las que considera las 'midterm' "más importantes de nuestra vida".

"El Partido Demócrata ha nombrado a los candidatos más extremistas y peligrosos de la historia estadounidense. Son los candidatos más peligrosos jamás presentados", ha advertido Trump antes de criticar a la formación del burro por ser "muy, muy corrupta".

El inquilino de la Casa Blanca ha reivindicado la “buena” situación de la economía, porque "el país entero está creciendo aceleradamente". "Estamos creciendo como nunca. El petróleo ha bajado hoy diez dólares, la mayor caída en la historia. No ha habido ningún día en que haya bajado tanto", ha asegurado en referencia al precio del barril de crudo.

Así, ha augurado que el precio del petróleo "seguirá bajando aún más porque estamos ganando a Irán". "Estamos ganando fácilmente", ha recalcado sobre el conflicto bélico con Teherán.

Asimismo, ha resaltado el éxito de su intervención en Venezuela, "la conquista de Venezuela", según sus palabras. "Ganamos la guerra en Venezuela en un solo día y nos llevamos cientos de miles de millones de dólares en petróleo que llega cada día de Venezuela", ha argumentado. "También tenemos Groenlandia ahora. Queremos dar las gracias a Dinamarca y a Europa por hacerlo posible", ha añadido.

Gira frenética

El presidente ha llegado al acto de este lunes tras una gira frenética por el país en la que ha dado 25 mítines en varios estados, principalmente bastiones republicanos que, según las encuestas, se están decantando para los demócratas, como Texas, Iowa o Kansas.

En el caso de la Cámara de Representantes, el modelo de pronósticos de Decision Desk HQ estima una victoria para los demócratas, con un 84 % de probabilidades de hacerse con el control del hemiciclo, cinco puntos más que una semana atrás.

De acuerdo con el agregador de encuestas, el Partido Demócrata tiene un 65 % de posibilidades de recuperar la mayoría en el Senado, ocho puntos porcentuales más que hace siete días.

En las elecciones de este martes se eligen 35 escaños del Senado, los 435 de la Cámara Baja, más de 30 gobernaciones estatales y otros puestos locales.